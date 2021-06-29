طرق تنظيف الأذن بالمنزل .. اكتشفيها فورا

طريقة تنظيف الأذن بالمنزل بطرق آمنة خصوصا وأن شمع الأذن يمكن أن يسبب انسدادًا ملحوظا لتراكمه لفترة طويلة، لذلك يحتاج الشخص أن يقوم بتنظيف أذنيه على فترات قصيرة للوقاية من الانسداد الأذني.

وهناك عدة طرق يمكن من خلالها تنظيف الأذن المسدودة في المنزل وبطرق طبيعية، يمكن التعرف عليها خلال التقرير التالي.



تنظيف الأذن بالماء والملح



يمكنك صنع محلول الماء المالح الخاص بك لمحاولة تليين شمع الأذن، وذلك من خلال خلط ملعقة صغيرة من الملح في نصف كوب من الماء الدافئ، ثم تأكد من إذابة الملح تمامًا قبل وضع الخليط في أذنك، ثم بلل كرة قطنية بالمحلول الملحي، وقم بإمالة رأسك إلى جانب واحد واضغط على الكرة حتى يقطر المحلول في أذنك. أبقِ رأسك مائلًا لمدة خمس دقائق تقريبًا، ثم انقل للجانب الآخر لتصريفه، افعل نفس الشيء في أذنك الأخرى.

تنظيف الأذن بالشفط



صودا الخبز من المكونات الطبيعية التي أشار إليها التقرير لتنظيف الأذن المسدودة بطريقة سهلة وبسيطة بدون الذهاب إلى عيادات الأطباء.

- قم بإذابة 1/2 ملعقة صغيرة من صودا الخبز في ربع كوب من الماء الدافئ.

- صب المحلول في زجاجة بالبخاخ.

- قم بإمالة رأسك إلى الجانب وقم بالتنقيط برفق من 5 إلى 10 قطرات من المحلول في أذنك قطرة واحدة في كل مرة.

- اترك المحلول في الأذن لمدة تصل إلى ساعة ، ثم اغسلها بالماء.

- افعل ذلك مرة واحدة يوميًا حتى يزول شمع الأذن، قد يحدث ذلك في غضون يومين، لا تفعل هذا لمدة تزيد عن أسبوعين.

طريقة تنظيف الأذن من الشمع

موقع «healthyfood» وضع وصفة طبيعية من قطرات زيت الزيتون والثوم لتنظيف الأذن وتحسن السمع .

يعرف الثوم على أنه ضمن أفضل العلاجات الطبيعية التي تستخدم فى العديد من الأمراض، ويمكن أيضا أستخدامه لفقدان وضعف السمع وذلك بواسطة تلك الطريقة :

- اقلي 5 فصوص ثوم فى 30 ملي من زيت الزيتون على نار هادئة .

- عندما يتحول لون الثوم إلى الذهبي أضغط على فصوص الثوم حتي تصرف السائل الخاص بها .

- عليك إزالة حبات الثوم من زيت الزيتون .

- ارفع الزيت من على النار واتركه يبرد وضع منه من 3 إلى 4 قطرات فى كل أذن بواسطة قطارة وضع قطنة فى الأذن وسوف تلاحظ تحسن ملحوظ فى السمع .

علاج انسداد الأذن في المنزل



استخدم قطارة لإدخال بضع قطرات في قناة أذنك مرتين يوميًا لمدة أربعة إلى خمسة أيام لتليين الشمع، بمجرد أن يصبح الشمع طريًا ، يجب أن يخرج من تلقاء نفسه في غضون أيام قليلة، وذلك يحدث تحت إشراف الطبيب المختص لحالتك الصحية.

في سياق متصل حذر الدكتور نبيل ثابت هارون، استشاري الأنف والأذن والحنجرة وأمراض السمع، من عادة خاطئة، يرتكبها معظم المصريين، يمكن أن تتسبب في فقدان السمع.

وأوضح استشاري أمراض السمع، في تصريح لـ"صدى البلد"، أن استخدام قطنة الأذن في تنظيف الأذنين في غاية الخطورة لما قد تتسبب فيه من جرح أو حدوث ثقب أو تؤدي لدخول تلوث للأذن وبالتالي تتسبب في فقدان السمع.

وأكد الدكتور نبيل ثابت، أن الله، سبحانه وتعالي، خلق جسم الإنسان دون الحاجة لأي تدخل خارجي، فبالتالي الأذن هي تنظف نفسها بنفسها ولا تحتاج لأي نظافة أما الحالات التي يحدث فيها ترسب في شمع الأذن فهي حالة مرضية وتحتاج لتدخل طبيب لتنظيفها.

تنظيف الأذن من الشمع بزيت الزيتون



موقع «healthyfood» وضع وصفة طبيعية من قطرات زيت الزيتون والثوم لتنظيف الأذن وتحسن السمع.

يعرف الثوم على أنه ضمن أفضل العلاجات الطبيعية التي تستخدم فى العديد من الأمراض، ويمكن أيضا أستخدامه لفقدان وضعف السمع وذلك بواسطة تلك الطريقة :

- اقلي 5 فصوص ثوم فى 30 ملي من زيت الزيتون على نار هادئة .

- عندما يتحول لون الثوم إلى الذهبي أضغط على فصوص الثوم حتي تصرف السائل الخاص بها .

- عليك إزالة حبات الثوم من زيت الزيتون .

- ارفع الزيت من على النار واتركه يبرد وضع منه من 3 إلى 4 قطرات فى كل أذن بواسطة قطارة وضع قطنة فى الأذن وسوف تلاحظ تحسن ملحوظ فى السمع.

علاج شمع الأذن الجاف

وجود بعض شمع الأذن أمر طبيعي، حيث يحمي شمع الأذن أذنك الداخلية من الحطام، مثل البكتيريا والغبار، وعادةً ما يعمل الشمع على الخروج من أذنك تدريجيًا حتى لا يكون هناك انسداد، ومع ذلك قد تصاب بانسداد إذا دفعت الشمع بعمق في أذنك أو أنتجت بشكل طبيعي كمية زائدة من شمع الأذن.



المراجع من موقع healthline