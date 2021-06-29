عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

طرق تنظيف الأذن بالمنزل .. اكتشفيها فورا

تنظيف الأذن
تنظيف الأذن

طريقة تنظيف الأذن بالمنزل بطرق آمنة خصوصا وأن شمع الأذن يمكن أن يسبب انسدادًا ملحوظا لتراكمه لفترة طويلة، لذلك يحتاج الشخص أن يقوم بتنظيف أذنيه على فترات قصيرة للوقاية من الانسداد الأذني.

 

وهناك عدة طرق يمكن من خلالها تنظيف الأذن المسدودة في المنزل وبطرق طبيعية، يمكن التعرف عليها خلال التقرير التالي.
 

تنظيف الأذن بالماء والملح 


يمكنك صنع محلول الماء المالح الخاص بك لمحاولة تليين شمع الأذن، وذلك من خلال خلط ملعقة صغيرة من الملح في نصف كوب من الماء الدافئ، ثم تأكد من إذابة الملح تمامًا قبل وضع الخليط في أذنك، ثم بلل كرة قطنية بالمحلول الملحي، وقم بإمالة رأسك إلى جانب واحد واضغط على الكرة حتى يقطر المحلول في أذنك. أبقِ رأسك مائلًا لمدة خمس دقائق تقريبًا، ثم انقل للجانب الآخر لتصريفه، افعل نفس الشيء في أذنك الأخرى.

 

تنظيف الأذن بالشفط 


صودا الخبز من المكونات الطبيعية التي أشار إليها التقرير لتنظيف الأذن المسدودة بطريقة سهلة وبسيطة بدون الذهاب إلى عيادات الأطباء.

- قم بإذابة 1/2 ملعقة صغيرة من صودا الخبز في ربع كوب من الماء الدافئ.
- صب المحلول في زجاجة بالبخاخ.
- قم بإمالة رأسك إلى الجانب وقم بالتنقيط برفق من 5 إلى 10 قطرات من المحلول في أذنك  قطرة واحدة في كل مرة.
- اترك المحلول في الأذن لمدة تصل إلى ساعة ، ثم اغسلها بالماء.
- افعل ذلك مرة واحدة يوميًا حتى يزول شمع الأذن، قد يحدث ذلك في غضون يومين، لا تفعل هذا لمدة تزيد عن أسبوعين.

 

طريقة تنظيف الأذن من الشمع 

موقع «healthyfood» وضع وصفة طبيعية من قطرات زيت الزيتون والثوم لتنظيف الأذن وتحسن السمع .

يعرف الثوم على أنه ضمن أفضل العلاجات الطبيعية التي تستخدم فى العديد من الأمراض، ويمكن أيضا أستخدامه لفقدان وضعف السمع وذلك بواسطة تلك الطريقة :

- اقلي 5 فصوص ثوم فى 30 ملي من زيت الزيتون على نار هادئة .
- عندما يتحول لون الثوم إلى الذهبي أضغط على فصوص الثوم حتي تصرف السائل الخاص بها .
- عليك إزالة حبات الثوم من زيت الزيتون .
- ارفع الزيت من على النار واتركه يبرد وضع منه من 3 إلى 4 قطرات فى كل أذن بواسطة قطارة وضع قطنة فى الأذن وسوف تلاحظ تحسن ملحوظ فى السمع .

 

علاج انسداد الأذن في المنزل
 

استخدم قطارة لإدخال بضع قطرات في قناة أذنك مرتين يوميًا لمدة أربعة إلى خمسة أيام لتليين الشمع، بمجرد أن يصبح الشمع طريًا ، يجب أن يخرج من تلقاء نفسه في غضون أيام قليلة، وذلك يحدث تحت إشراف الطبيب المختص لحالتك الصحية.

 

في سياق متصل حذر الدكتور نبيل ثابت هارون، استشاري الأنف والأذن والحنجرة وأمراض السمع، من عادة خاطئة، يرتكبها معظم المصريين، يمكن أن تتسبب في فقدان السمع.

 

وأوضح استشاري أمراض السمع، في تصريح لـ"صدى البلد"، أن استخدام قطنة الأذن في تنظيف الأذنين في غاية الخطورة لما قد تتسبب فيه من جرح أو حدوث ثقب أو تؤدي لدخول تلوث للأذن وبالتالي تتسبب في فقدان السمع.

 

وأكد الدكتور نبيل ثابت، أن الله، سبحانه وتعالي، خلق جسم الإنسان دون الحاجة لأي تدخل خارجي، فبالتالي الأذن هي تنظف نفسها بنفسها ولا تحتاج لأي نظافة أما الحالات التي يحدث فيها ترسب في شمع الأذن فهي حالة مرضية وتحتاج لتدخل طبيب لتنظيفها.

 

تنظيف الأذن من الشمع بزيت الزيتون
 

موقع «healthyfood» وضع وصفة طبيعية من قطرات زيت الزيتون والثوم لتنظيف الأذن وتحسن السمع.

 

يعرف الثوم على أنه ضمن أفضل العلاجات الطبيعية التي تستخدم فى العديد من الأمراض، ويمكن أيضا أستخدامه لفقدان وضعف السمع وذلك بواسطة تلك الطريقة :

 

- اقلي 5 فصوص ثوم فى 30 ملي من زيت الزيتون على نار هادئة .
- عندما يتحول لون الثوم إلى الذهبي أضغط على فصوص الثوم حتي تصرف السائل الخاص بها .
- عليك إزالة حبات الثوم من زيت الزيتون .
- ارفع الزيت من على النار واتركه يبرد وضع منه من 3 إلى 4 قطرات فى كل أذن بواسطة قطارة وضع قطنة فى الأذن وسوف تلاحظ تحسن ملحوظ فى السمع.

 

علاج شمع الأذن الجاف
وجود بعض شمع الأذن أمر طبيعي، حيث يحمي شمع الأذن أذنك الداخلية من الحطام، مثل البكتيريا والغبار، وعادةً ما يعمل الشمع على الخروج من أذنك تدريجيًا حتى لا يكون هناك انسداد، ومع ذلك  قد تصاب بانسداد إذا دفعت الشمع بعمق في أذنك أو أنتجت بشكل طبيعي كمية زائدة من شمع الأذن.
 

المراجع من موقع healthline

تنظيف الأذن بالماء والملح تنظيف الأذن بالشفط علاج انسداد الأذن في المنزل علاج شمع الأذن الجاف طريقة تنظيف الاذن بالمنزل

موضوعات متعلقة

تحت مظلة التأمين الصحي الشامل .. إجراء عملية لعلاج تسوس الأذن لطفلة بنجاح .. و1700عملية جراحية بمستشفى السلام ببورسعيد خلال النصف الأول من العام المالي الجاري

الرعاية الصحية: إجراء أول عملية لعلاج تسوس عظام الأذن وترقيع الطبلة في بورسعيد

تعليق خالد الجندى على الإذن بالذكر .. فيديو

التضامن في أسبوع.. ميكنة جميع الخدمات خلال 2021.. توفير الرعاية الكاملة لـ 521 دار أيتام وحضانة إيوائية.. وتسهيلات لإصدار كارت خدمات ذوي الهمم

ترشيحاتنا

وزير العدل للنواب: نجحنا في حل أزمة التكدس بمكاتب الشهر العقاري

مدبولي يفتتح معرض القاهرة الدولى للكتاب ..غدا

وزيرة الهجرة والسفير الألماني يزوران مركز الوظائف وإعادة الاندماج EGC

منافس الأهلي.. موقف المغرب من استضافة كايزر تشيفز لخوض نهائي أفريقيا (خاص)

الرئيس السيسي يشدد على أهمية الحيلولة دون تصاعد التوتر بين الفلسطينيين والإسرائيليين.. والكويت تهتز لاستشهاد عبدالعزيز الرشيدي بطعنات غادرة من وافد سوري

حسام حبيب.. عالم أزهري يعلق على إساءته لوالده بسبب التسريبات

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الحالات التي يجوز فيها فصل الموظف الإخواني ..تفاصيل

حسن راتب فى التحقيقات : معرفش حاجة عن التنقيب عن الآثار ولم أمول أحدا

وزير النقل يشدد على منع دخول أي راكب لمحطة القطار بدون تذكرة

الناس عارفة شغلتك الحقيقية.. حسام حبيب يتهم نضال الأحمدية بإدارة شبكة مشبوهة

خاص.. تطورات الحالة الصحية لـ وزير الرياضة بعد خضوعه لعملية جراحية

اتحاد الكرة ينفي توقيع أي عقوبات من FIFA بسبب مباراة الزمالك والمقاصة

رئيس النجوم يكشف كواليس صفقة بيع كريم فؤاد لـ الأهلي

مصير الأهلي.. حالة واحدة تحسم تأهل الوداد لنهائي أفريقيا بدلا من كايزر تشيفز

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

7 آلاف سنة.. اكتشاف أثري داخل كهف في السعودية |صور

افتتاح السفارة الإسرائيلية في الإمارات.. صور

فوائد كثرة شرب الماء للجسم وعلامات تدل أنك تفقدها

فيلم رعب.. شاهد حيتان قاتلة تهاجم صيادًا في عرض البحر

فيديو

أول رادار مصري| القوات المسلحة تستعرض إمكانيات الدفاع الجوي بمناسبة عيدها

قائد قوات الدفاع الجوي: مستعدون لمواجهة أي تهديدات لحماية أمن مصر القومي

الفن الأصيل.. دعم الفنانين لـ شيرين عبد الوهاب

فيديوجراف.. حقنة ثمنها 35 مليون جنيه..نجاح حملة انقذوا رشيد

المزيد

ساحة رأي

د. علاء الشال يكتب: المجالس بالأمانات

محمد أبوزيد محمد يكتب: بين فستان ونقاب.. يا قلب لا تحزن !

د. خالد بارود يكتب: مصر الجديدة بعيون فلسطينية

أحمد فهيم يكتب: «جاويش»

نرمين الشال تكتب: حنين ومودة.. واستهداف الصغار

سيد طه فايز يكتب: أطفال مصر .. يا رئيس الوزراء

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

هويدا دويدار

انتهاك منصات التواصل للقيم المجتمعية

د. جهاد عودة

«حروب بر مصر 2021»: صراع البلوكتشان الدولى

ريهام مازن

تجريم الختان.. انتصار للمرأة المصرية

حسين متولى

إسكان النقابات

مجدي أبوزيد

أنقذوا المعاهد العليا الخاصة من الإغلاق

إبراهيم شعبان

100 عام.. لماذا تخلفت الدول العربية؟

د.مجدي بدران

الخيار فاكهة ترفع المناعة

أحمد فرغلى رضوان

سعاد حسني.. الملهمة

اﻟﻤﺰﻳﺪ