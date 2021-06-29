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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

إزاي تحقق التفوق في الثانوية العامة؟ .. الأولى على القسم الأدبى ترد

الأولى على القسم
الأولى على القسم الأدبى

قالت علا أحمد الأولى على القسم الأدبى، إن طموحها أن تلتحق بكلية الألسن لتستكمل مسيرة تفوقها وتصبح أحد أساتذة تلك الكلية العملاقة، وأن تكون عميدة لكلية الألسن التى تخرج منها العديد من الشخصيات المؤثرة على المستوى المحلى والعالمى.

وأضافت الأولى على القسم الأدبى عبر زووم فى برنامج "صباحك مصرى" عبر فضائية "إم بى سى مصر 2"، أن صاحب الفضل عليها هو والدها  الذى يعمل موظفا، ووالدتها التى كانت أحد أهم عناصر الدعم المعنوى وحافزا على التفوق، كاشفة أن معدل ساعات المذاكرة الخاص بها يكون فى متوسط من 8 إلى 10 ساعات يوميا، حيث إن عشقها للعلم بدأ في الطفولة.

 وأوضحت الأولى على القسم الأدبى "كنت من أوائل مدرستى خلال المرحلتين الابتدائية والإعدادية ومختلف سنوات النقل"، مشيرة إلى أنها كانت متوقعة أن تكون من ضمن أوائل الثانوية العامة وحلمت بمكالمة الوزير وتهنئتها.

وأكملت الأولى على القسم الأدبى "أهدى نجاحى للرئيس الذى هو أب لكل طالب مصرى وكذلك للدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، على المجهودات الجبارة التي يبذلها لتطوير التعليم، ووضع بذرة لتطوير التعليم ورفع اسم مصر عاليا".

وقدمت الأولى على القسم الأدبى الشكر للرئيس عبدالفتاح السيسى على رؤيته وتوجهاته نحو تطوير المنظومة التعليمية في مصر.

واعتمد اللواء إبراهيم أحمد أبو ليمون محافظ المنوفية مجموع تنسيق القبول بالمدارس الثانوية العامة والفنية لمحافظة المنوفية بحضور أحمد سويد مدير مديرية التربية والتعليم والتعليم الفني بالمنوفية .
وصرح مدير المديرية أن درجة القبول بالثانوي العام والرياضي بلغت 230 درجة بينما بلغت درجة القبول بالثانوي العام الخاص 225 درجة.
وبخصوص مدارس التعليم الفني قال سويد أن مجموع درجات القبول بمدرسة مياه الشرب والصرف الصحي بقويسنا بلغت 250 درجة في حين بلغ مجموع درجات القبول بمدرسة العربي للتكنولوجيا التطبيقية  ( توشيبا ) بقويسنا 230 درجة فيما بلغ مجموع درجات القبول بالمدرسة الفنية الصناعية المتقدمة نظام خمس سنوات 215 درجة بينما بلغ مجموع درجات القبول بالمدرسة الفنية الصناعية نظام ثلاث سنوات ( بنات ــ بنين ) 200 درجة. 

الأولى على القسم الأدبى كلية الألسن اوائل الثانوية العامة وزير التربية والتعليم معدل ساعات المذاكرة

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