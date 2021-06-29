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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

بين الناس

القابضة لمياه الشرب والصرف الصحى تستجيب لشكوى أهالي قرية السلام في الإسماعيلية

صدى البلد

أرسل المركز الإعلامي للشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحى ردا على الشكوى الواردة تحت عنوان : " أهالي قرية السلام في الإسماعيلية يستغيثون من انقطاع المياه الدائم.. صور" جاء فيه أن شركة مياه الشرب والصرف الصحى بمحافظات القناة أفادت بأنه فور تلقي الشكوي تم توجيه فريق من الصيانة المختصة وتم  مراجعة وصيانة جميع المحابس والشبكات المؤدية إلي القرية، واكتشاف جذور أشجار تسببت في انسداد مواسير المياه ومنع المياه من الوصول الي قرية السلام وتم حل المشكلة ، ووصول المياه للمواطنين وتم عمل ربط لزيادة ضغوط المياه ، من محطة مياه الكيلو ١٩

 

ويقدّم موقع "صدى البلد" الإخباري، خدمة "بين الناس" حرصا منا على التواصل مع القارئ وإيمانًا منا بأن الرسالة الصحفية الأهم التي يحملها الموقع هي خدمة المواطن والعمل على إيصال صوته للمسئولين والمتابعة المستمرة للوصول إلى حل، ويأتي ذلك من خلال الخط الساخن 5731 و01025555056 أو من خلال رقم الواتس آب 01006735360.

 

ويعمل قسم "بين الناس" دائما على خدمة المواطن أولا من خلال التواصل مع المسئولين والوزارات المعنية ورؤساء الأحياء في حل مشاكل المواطنين في جميع محافظات الجمهورية، ويناشد المسئولين التواصل مع الحالات المنوه عنها لحل مشكلاتهم، تنفيذا لتوجهات الدولة والقيادة السياسية بضرورة تواصل المسئولين مع المواطنين في شتى محافظات الجمهورية والتفاعل مع متطلباتهم والرد على شكاواهم.

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