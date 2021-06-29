القابضة لمياه الشرب والصرف الصحى تستجيب لشكوى أهالي قرية السلام في الإسماعيلية

أرسل المركز الإعلامي للشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحى ردا على الشكوى الواردة تحت عنوان : " أهالي قرية السلام في الإسماعيلية يستغيثون من انقطاع المياه الدائم.. صور" جاء فيه أن شركة مياه الشرب والصرف الصحى بمحافظات القناة أفادت بأنه فور تلقي الشكوي تم توجيه فريق من الصيانة المختصة وتم مراجعة وصيانة جميع المحابس والشبكات المؤدية إلي القرية، واكتشاف جذور أشجار تسببت في انسداد مواسير المياه ومنع المياه من الوصول الي قرية السلام وتم حل المشكلة ، ووصول المياه للمواطنين وتم عمل ربط لزيادة ضغوط المياه ، من محطة مياه الكيلو ١٩

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