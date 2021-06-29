قبل عيد الأضحى.. ننشر أهم علامات صحة الأضحية والنصائح التى يجب مراعاتها

أكد د. طارق سليمان رئيس قطاع تنمية الثروة الحيوانية والداجنة بالوزارة انه فى إطار الدور التوعوى والإرشادى للوزارة الزراعة اصدر القطاع بعض التوصيات للمواطنين عند شراء الأضحية وتتمثل في :



1. أن يكون رأس الحيوان مرفوعاً لأعلى وليس متدلياً لأسفل.



‏2. أن تكون العينان لامعتان براقتان - ولا يوجد بهما أى إصفرار أو إحمرار وأن تكون خالية من الدموع والإفرازات.



‏3. أن يكون تنفس الحيوان طبيعى لا يعانى من النهجان أو السعال.



‏4. أن تكون أنف الأضحية غير مصابة بالرشح أو الإفرازات.



‏5. أن يكون فم ولسان الأضحية خالى من الإلتهابات والإفرازات.



‏6. أن يكون الصوف أو الشعر ناعم الملمس، نظيف، متكامل وغير ناحل، وقوى عند محاولة نزعه باليد.



‏7. ان يكون الجلد خالى من الجروح والبقع أو التشققات، ولامع مع عدم وجود أى تقرحات أو تقيحات أو دمامل أو تورمات.



‏8. أن يكون نشيط الحركة ذو شهية مرتفعة وغير كسول.



9.أن تكون القوائم ممتلئة وغير نحيلة، بل مستقيمة وقوية.



10. أن تكون كل من منطقة الرقبة والظهر ومقدمة الصدر ممتلئة باللحوم، فلا تكون العظام فى هذه المناطق بارزة تحس باليد عند لمسها.



11. ألا يكون الكرش ممتلىء بشكل غير طبيعى عند الضغط عليه من جانبيه.



12.أن تكون خالية من مظاهر وعلامات الإنتفاخ والإسهال عند مؤخرتها.

واضاف سليمان أن هناك توجيهات من وزير الزراعة ونائبه بتكثيف الحملات والمرور على أماكن بيع الأضاحى للتأكد من صحة وسلامة الحيوانات المعروضة لبيع الأضحيات، وكذلك التأكد من إيوائها فى أماكن مناسبة مع تقديم العليقة المناسبة والماء الكافى والتنسيق في ذلك بين الهيئة العامة للخدمات البيطرية وقطاع تنمية الثروة الحيوانية والداجنة

‏وللإستفسار أو الشكاوى الاتصال على 33372198 - 37602976 تليفونات قطاع تنمية الثروة الحيوانية والداجنة، أو من خلال أرقام الواتساب (01558626681- 01558626682).

يأتى ذلك في إطار توجيهات السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي والمهندس مصطفى الصياد نائب وزير الزراعة للثروة الحيوانية والسمكية والداجنة بتوعية المواطنين قبل شراء أضحية عيد الاضحى المبارك وتكثيف حملات التفتيش والرقابة على منافذ بيع الاضاحي