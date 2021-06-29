الأعلى للجامعات الخاصة يوافق على تطبيق قواعد العام الماضي الخاصة بالحدود الدنيا

بالتنسيق للعام الجامعي 2021/2022.

عقد المجلس الأعلى للجامعات الخاصة والأهلية اجتماعه الدوري، صباح اليوم الثلاثاء، برئاسة د. خالد عبدالغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي، بحضور د. محمد حلمي الغر أمين مجلس الجامعات الخاصة والأهلية، وأعضاء المجلس، وذلك بمقر جامعة 6 أكتوبر.

وجه المجلس الشكر لجامعة 6 أكتوبر برئاسة د.أحمد زكى بدر رئيس مجلس الأمناء و د. جمال سامى رئيس الجامعة؛ لاستضافتها اجتماع مجلس الجامعات الخاصة والأهلية.

كما وقف أعضاء المجلس دقيقة حداداً على روح الدكتور عماد حمدي رئيس جامعة دراية السابق، داعين الله عز وجل أن يتغمده بواسع رحمته، وأن يسكنه فسيح جناته، وأن يلهم ذويه الصبر والسلوان.

في بداية الاجتماع، تابع الوزير تقارير السادة رؤساء الجامعات حول امتحانات نهاية الفصل الدراسي الثاني للعام الجامعي الحالي، والتي أكدت انتظام سير الامتحانات بكافة الجامعات الخاصة والأهلية، مع الالتزام الكامل بتطبيق كافة الإجراءات الوقائية؛ وضمان سلامة كافة عناصر منظومة التعليم بالجامعات.

وأكد د.عبد الغفار على ضرورة التزام كافة الجامعات بإعلان النتائج للطلاب خلال شهر يوليو. ووجه سيادته الشكر لأعضاء هيئة التدريس والإداريين وكافة العاملين بالجامعات الخاصة والأهلية على الانضباط والالتزام في إتمام امتحانات نهاية العام الدراسي.

كما أكد وزير التعليم العالي على أهمية التعاون من جانب كافة الجامعات الخاصة مع الوزارة لإنجاح نظام القبول الإلكتروني لالتحاق طلاب الثانوية العامة والأزهرية والدبلومات الفنية بكليات الجامعات الخاصة، وذلك فى إطار سياسة الدولة نحو التحول الرقمي، وإرساء قواعد العدالة وتكافؤ الفرص بين الطلاب تحقيقا لمبادئ الشفافية.

قرارات المجلس

وافق المجلس على تطبيق نفس قواعد العام الماضي فيما يخص الحدود الدنيا للتقدم للالتحاق بكليات الجامعات الخاصة والأهلية للعام الجامعي 2021/2022.

كما وافق المجلس على استمرار توفير عدد من المنح الدراسية لطلاب مدارس STEM للمتفوقين بالجامعات الخاصة والأهلية.

وافق المجلس على بدء تقدم الطلاب الحاصلين على الشهادات المعادلة العربية والأجنبية للالتحاق بكليات الجامعات الخاصة والأهلية، على أن يتم قبولهم مباشرة من خلال الجامعات الخاصة والأهلية، و تحسب الأعداد المقبولة من هؤلاء الطلاب من العدد الإجمالي المحدد لكل كلية.

قرر المجلس أن تقترن الموافقة على تزامن إنشاء كلية طب بشرى جديدة بإنشاء إنشاء المستشفى الجامعى، ويتم التأكد من ذلك من خلال لجنة شكلها المجلس لمتابعة إنشاءات المستشفى الجامعى الجديدة ،وتقديم تقرير دورى للمجلس عن ذلك.

كما وافق المجلس على ربط قبول طلاب جدد بكليات الطب البشرى الحالية بالجامعات الخاصة والأهلية بدءا من العام الدراسي 2022/2023 بانتهاء المرحلة الأولى من إنشاءات المستشفى الجامعى.

وافق المجلس على إنشاء كلية علوم الحاسب والذكاء الاصطناعى بجامعة دراية.

وافق المجلس على تشكيل لجنة للإشراف على أعمال التنسيق بالجامعات الخاصة والأهلية، والموافقة أيضا على تشكيل لجنة للإشراف على أعمال التنسيق بالجامعات الأهلية الأربع وهى:(الملك سلمان الدولية الأهلية، العلمين الدولية الأهلية، الجلالة الأهلية، المنصورة الجديدة الأهلية).

وفى ضوء تنفيذ التكليفات الرئاسية بتطوير منظومة الطلاب الوافدين الدارسين فى مصر، استعرض المجلس تقريراً حول آليات تطوير المنظومة بالجامعات الخاصة والأهلية، فى إطار مبادرة "ادرس فى مصر"؛ لجذب المزيد من الطلاب للدراسة بكافة الجامعات المصرية، وأكد المجلس على التزام الجامعات الخاصة والأهلية بتيسير اجراءات التحاق الطلاب الوافدين، وذلك تماشيا مع المنظومة الرقمية الجديدة بوزارة التعليم العالي، فضلاً عن العمل على توفير عدد من المنح الدراسية للطلاب الوافدين، وتطوير المواقع الإلكترونية للجامعات دورياً، و تسهيل إجراءات الإقامةلهم.

ووجه الوزير بضرورة وضع خطة محددة وجدول زمني لوضع خريطة طريق محددة زمنيا لتنفيذ التكليفات الرئاسية لتطوير منظومة الطلاب الوافدين.

أحيط المجلس علماً بالمذكرة المقدمة من د. أيمن عاشور نائب الوزير لشئون الجامعات بشأن توجيهات السيد رئيس الجمهورية حول قيام وزارة التعليم العالي والبحث العلمي بإصدار تعليمات للأكاديميات والجامعات الخاصة لمتابعة نتائج المسابقات الدولية والتميز العلمي للطلاب والباحثين لانتقاء الطلاب المتميزين منهم؛ لتنمية قدراتهم، مع التأكيد على دور الجامعات الخاصة والأكاديميات في رعاية ودعم هؤلاء الطلاب.

قدم د. محمد عامر المدير التنفيذي لصندوق رعاية المبتكرين والنوابغ عرضاً تفصيليا حول أهداف الصندوق، وخطة عمله، والبرامج التى سيتم إطلاقها الفترة المقبلة، موضحاً أن الصندوق يهدف إلى دعم وتمويل ورعاية الباحثين والمبتكرين ومشروعات العلوم والتكنولوجيا والابتكار، وإيجاد آليات جديدة ومتطورة لتمويلها، مشيراً إلى أن الصندوق يقوم بإعداد برنامج لتقديم منح دراسية للمبتكرين والنوابغ من الطلاب لاستكمال دراستهم في الداخل والخارج.

و على هامش انعقاد المجلس بجامعة ٦ أكتوبر، تفقد وزير التعليم العالى كلية التمريض بالجامعة والمعامل التابعة لها، وكذلك مجمع الملاعب، بالإضافة إلى عدد من معامل الحاسب الآلي بالمبنى الإدارى للجامعة، وذلك برفقة د.أحمد زكى بدر رئيس مجلس أمناء الجامعة، د. جمال سامى رئيس الجامعة، د.محمد حلمى الغر أمين مجلس الجامعات الخاصة والأهلية، وعدد من قيادات الجامعة.