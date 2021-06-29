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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

مجموعة مصر| قائمة نارية بـ إسبانيا في أولمبياد طوكيو.. واستبعاد راموس

منتخب إسبانيا الأولمبي
منتخب إسبانيا الأولمبي

أعلن  لويس دي لافوينتي المدير الفني لمنتخب إسبانيا الأوليمبي، قائمة الماتدور، التي ستشارك في أولمبياد طوكيو 2021.

 

ويتواجد منتخب إسبانيا في مجموعة مصر في أولمبياد طوكيو، والتي تضم الأرجنتين وأستراليا أيضا.

 

وشهدت منتخب إسبانيا الأولمبي، تواجد ثنائي ريال مدريد ماركو أسينسيو وداني سيبابوس، بالإضافة إلى ميكيل مورينو لاعب وسط ريال سوسيداد.

 

كما شهدت قائمة منتخب إسبانيا، تواجد 6 لاعبين من المنتخب الأول الذي يشارك في بطولة يورو 2020، وهم ( بيدري- أوناي سيمون - إريك جارسيا - باو توريس- أولمو - أوريارزابال).

 

وغاب غياب سيرجيو راموس قائد ريال مدريد السابق، عن قائمة إسبانيا لخوض أولمبياد طوكيو، والذي استبعد أيضا، من قائمة المنتخب الأول، لخوض يورو 2020.

 

وجاءت قائمة منتخب إسبانيا استعدادا لخوض أولمبياد طوكيو كالتالي:

 

حراسة المرمى: أوناي سيمون - ألفارو فرنانديز - أليسكس دومينجز.

 

خط الدفاع: أوسكار مينجويزا - إريك جارسيا - خيسوس فاييخو- باو توريس - أوسكار خيل - خوان ميراندا.

 

خط الوسط: مارك كوكوريا - جوان مونكايولا - مارتن زوبيميندي - داني سيبايوس - ميكيل مورينو - كارلوس سولير - بيدري- ماركو أسينسيو.

 

خط الهجوم: بريان خيل - داني أولمو - رافا مير - أويارزابال - خافي بويدو.

 

شوقي غريب يستعد لإعلان القائمة النهائية لمنتخب مصر بـ أولمبياد طوكيو
 

يستعد شوقي غريب المدير الفني لمنتخب مصر الأوليمبي، لإعلان قائمة المنتخب النهائية، التي من المقرر أن تُرسل للجنة الأولمبية غدا الأربعاء 30 يونيو؛ استعدادًا للمشاركة بأولمبياد طوكيو 2021.


وتضم القائمة 18 لاعبا أساسيا منهم، حارسا مرمى، و4 لاعبين خارج القائمة منهم حارس مرمى أيضا وذلك في حالة إصابة أي لاعب، وفي ظل ظروف فيروس كورونا الحالية.


ويواجه شوقي غريب المدير الفني لـ منتخب مصر الأوليمبي أزمة كبيرة حاليا؛ بسبب تعارض موعد سفر بعثة المنتخب إلى طوكيو، مع موعد نهائي دوري أبطال إفريقيا، وهو ما سيجعل غريب يفقد تواجد لاعبي الأهلي مع المنتخب في الأولمبياد.

 

 

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