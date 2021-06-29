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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

"بينكي".. كريم لحماية البشرة من الجفاف|فيديو

الدكتورة دينا أبو
الدكتورة دينا أبو السعود، خبيرة التجميل

قالت الدكتورة دينا أبو السعود، خبيرة التجميل، إن كريم "بينكي" يناسب كل أنواع البشرة، موضحة أن ردود الأفعال الإيجابية عن الكريم رائعة وتزيد مع الوقت نتيجة انتشاره بشكل كبير بين السيدات.

 

وأضافت دينا أبو السعود خلال لقائها مع برنامج "سفرة وطبلية" المُذاع على فضائية "صدى البلد"، أن الأمهات تستطيع استخدامه لحديثي الولادة، للقضاء على الالتهابات، معقبة : "مرخص من وزارة الصحة ".

 

 وتابعت خبيرة التجميل أن الكريم يحتوي على مكونات طبيعية بنسبة 100%، مؤكدة أنه لا يحتوى على المواد الحافظة، أو العطور كما أنه متوفر بجميع المحافظات.

 

وأوضحت دينا أبو السعود أن كريم بينكي يحتوي على عناصر تعمل على إعادة تغذية وترميم البشرة نتيجة ما يوجد بداخله من فيتامينات، موجه النصيحة إلى السيدات باستخدام كريم بينكي قبل الميك أب حتى يحمي البشرة من المكونات.

 

وأشارت خبيرة التجميل إلى أن الكريم يعطي نضارة طبيعة، كما أنه يعمل على تفتيح تصبغات الوجه، وترطيب البشرة نتيجة ما يحتويه من مواد مرطبة تعمل على حماية البشرة من الجفاف.

البشرة بينكي الجفاف خبيرة التجميل دينا أبو السعود اخبار التوك شو

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