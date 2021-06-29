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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

يخص العسكريين .. قرار عاجل من حاكم الشارقة

الإمارات
الإمارات

أصدر الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، القانون رقم (2) لسنة 2021م، بشأن الموارد البشرية للعسكريين في الهيئات النظامية في إمارة الشارقة.

وبحسب القانون الصادر عن حاكم الشارقة ، تُطبق أحكام القانون على الهيئة المعرفة بالجهات التالية:
1. القيادة العامة لشرطة الشارقة.
2. أكاديمية العلوم الشرطية بالشارقة.
3. الإدارة العامة للدفاع المدني.
4. أية جهة أخرى يتم إضافتها إلى الجهات المذكورة بقرار من الحاكم أو المجلس التنفيذي.

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وتسري أحكام القانون على منتسبي الهيئة المواطنين وفقاً للموازنة المخصصة لهم من الحكومة، وتسري على منتسبي الهيئة من غير المواطنين أحكام العقود المبرمة معهم وفق النماذج المعتمدة في اللائحة، وما ينطبق عليهم من أحكام في هذا القانون واللائحة.

وتضمن القانون العديد من البنود القانونية التي تنظم شؤون الموارد البشرية للعسكريين من حيث الالتحاق والتعيين وشروطه والتدريب والإعداد والرتب العسكرية ومدده، والترقيات وآلياتها، والواجبات والمحظورات الوظيفية، وغيرها من البنود التنظيمية.

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