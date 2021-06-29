عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

وزيرة الهجرة والسفير الألماني يزوران مركز الوظائف وإعادة الاندماج EGC

صدى البلد

قامت السفيرة نبيلة مكرم وزيرة الدولة لشئون الهجرة والمصريين في الخارج، والسفير الألماني بمصر، الدكتور سيريل نون، بزيارة المركز المصري الألماني للوظائف والهجرة وإعادة الاندماج (EGC)، في 24 يونيو 2021، بعد مرور ستة أشهر على افتتاحه الناجح، للوقوف على التقدم والإنجازات التي أحرزها.

 

وصرح السفير الألماني الدكتور نون، بهذه المناسبة قائلا: "نحن ملتزمون بدعم المركز في جهوده المبذولة من أجل تنمية إمكانات الشباب المصري وتزويدهم بمعلومات موثوقة وتدريبات مفيدة في مجال التشغيل والهجرة وإعادة الاندماج".

 

وأضاف  السفير الألماني:"تأتي هذه الزيارة في ضوء جهود مستمرة لعرض نموذج تعاون يبرز التعاون الثنائي لتطوير المركز المصري الألماني للوظائف والهجرة وإعادة الاندماج ليصبح محور للمصريين، على اختلاف خلفياتهم، الباحثين عن فرص اقتصادية أفضل سواء في مصر أو في الخارج".

 

واختتم: "تبذل جميع الأطراف المنخرطة في عمل المركز المصري الألماني للوظائف والهجرة وإعادة الاندماج ما في وسعها لدعم عملية إعادة دمج العائدين من الخارج في المجتمع بصورة مستدامة وللمساهمة في عملية الهجرة الآمنة والمنتظمة والمساعدة في التعرف على الفرص الاجتماعية الاقتصادية للشباب المصري".

 

جدير بالذكر أن هذا المركز هو جزء من برنامج الهجرة من أجل التنمية الذي تقوم بتنفيذه الوكالة الألمانية للتعاون الدولي بتكليف من الحكومة الألمانية وبالتعاون مع وزارة الدولة للهجرة والمصريين في الخارج. 

 

يجسد هذا البرنامج الجهود المشتركة التي تبذلها كل من مصر وألمانيا نحو تحقيق أهداف التنمية المستدامة من خلال خلق فرص عمل أفضل للمصريين، تم تدشين المركز في شهر نوفمبر ٢٠٢٠، وهو يركز على تلبية احتياجات ومتطلبات الشباب المصري الذي يبحث عن فرص عمل وتدريب أفضل.

 

أما الخدمات التي يقدمها المركز فتنقسم إلى ثلاث حزم رئيسية: الحزمة الأولى تدعم دمج الشباب المصري في سوق العمل من خلال إجراءات تدريبية خاصة في مجالات متنوعة داخل مصر، الحزمة الثانية تستهدف إعادة دمج المصريين العائدين من الخارج في المجتمع المصري اقتصاديا واجتماعيا، والحزمة الثالثة تستهدف مساعدة أولئك الذين يرغبون في الهجرة إلى خارج مصر من خلال تزويدهم بالمعلومات اللازمة.  

 

ومنذ افتتاح المركز تردد عليه أكثر من ٥٠٠ مصري للحصول على خدمات مثل التدريب وتغيير الوظيفة والاستشارات والنصائح المتعلقة بالهجرة ودعم إعادة الاندماج والدعم النفسي الاجتماعي، وهذه الخدمات متاحة سواء في مقر المركز بالمعادي أو على صفحته على الإنترنت.

الهجرة السفيرة نبيلة مكرم السفير الألماني المركز المصري الألماني العائدين من الخارج

موضوعات متعلقة

مصر آمنة .. السفير الألماني: وصول رحلات سياحية من برلين إلى مطار الغردقة الدولى قريبا

السفير الألماني بالقاهرة يؤكد على متانة العلاقات بين البلدين

السفير الألماني بالقاهرة يتفقد مشروعات مدينة العلمين الجديدة

بنى شراكة وثيقة معنا.. السفير الألمانى لدى بريطانيا ينعي الأمير فيليب

مدير مكتبة الإسكندرية يهدى السفير الألماني عددا من الإصدارات الجديدة

ترشيحاتنا

رواد فيس بوك يتداولون صورة رئيس جامعة الأزهر أثناء تقبيل يد استاذه

النواب: الفترة القادمة ستشهد طفرة فى صناعة السيارات الكهربائية صديقة البيئة

وزير العدل للنواب: نجحنا في حل أزمة التكدس بمكاتب الشهر العقاري

مدبولي يفتتح معرض القاهرة الدولى للكتاب ..غدا

وزيرة الهجرة والسفير الألماني يزوران مركز الوظائف وإعادة الاندماج EGC

منافس الأهلي.. موقف المغرب من استضافة كايزر تشيفز لخوض نهائي أفريقيا (خاص)

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

حسن راتب فى التحقيقات : معرفش حاجة عن التنقيب عن الآثار ولم أمول أحدا

الحالات التي يجوز فيها فصل الموظف الإخواني ..تفاصيل

وزير النقل يشدد على منع دخول أي راكب لمحطة القطار بدون تذكرة

الناس عارفة شغلتك الحقيقية.. حسام حبيب يتهم نضال الأحمدية بإدارة شبكة مشبوهة

خاص.. تطورات الحالة الصحية لـ وزير الرياضة بعد خضوعه لعملية جراحية

رئيس النجوم يكشف كواليس صفقة بيع كريم فؤاد لـ الأهلي

اتحاد الكرة ينفي توقيع أي عقوبات من FIFA بسبب مباراة الزمالك والمقاصة

مصير الأهلي.. حالة واحدة تحسم تأهل الوداد لنهائي أفريقيا بدلا من كايزر تشيفز

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

7 آلاف سنة.. اكتشاف أثري داخل كهف في السعودية |صور

افتتاح السفارة الإسرائيلية في الإمارات.. صور

فوائد كثرة شرب الماء للجسم وعلامات تدل أنك تفقدها

فيلم رعب.. شاهد حيتان قاتلة تهاجم صيادًا في عرض البحر

فيديو

أول رادار مصري| القوات المسلحة تستعرض إمكانيات الدفاع الجوي بمناسبة عيدها

قائد قوات الدفاع الجوي: مستعدون لمواجهة أي تهديدات لحماية أمن مصر القومي

الفن الأصيل.. دعم الفنانين لـ شيرين عبد الوهاب

فيديوجراف.. حقنة ثمنها 35 مليون جنيه..نجاح حملة انقذوا رشيد

المزيد

ساحة رأي

د. علاء الشال يكتب: المجالس بالأمانات

محمد أبوزيد محمد يكتب: بين فستان ونقاب.. يا قلب لا تحزن !

د. خالد بارود يكتب: مصر الجديدة بعيون فلسطينية

أحمد فهيم يكتب: «جاويش»

نرمين الشال تكتب: حنين ومودة.. واستهداف الصغار

سيد طه فايز يكتب: أطفال مصر .. يا رئيس الوزراء

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

هويدا دويدار

انتهاك منصات التواصل للقيم المجتمعية

د. جهاد عودة

«حروب بر مصر 2021»: صراع البلوكتشان الدولى

ريهام مازن

تجريم الختان.. انتصار للمرأة المصرية

حسين متولى

إسكان النقابات

مجدي أبوزيد

أنقذوا المعاهد العليا الخاصة من الإغلاق

إبراهيم شعبان

100 عام.. لماذا تخلفت الدول العربية؟

د.مجدي بدران

الخيار فاكهة ترفع المناعة

أحمد فرغلى رضوان

سعاد حسني.. الملهمة

اﻟﻤﺰﻳﺪ