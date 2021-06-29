وزيرة الهجرة والسفير الألماني يزوران مركز الوظائف وإعادة الاندماج EGC

قامت السفيرة نبيلة مكرم وزيرة الدولة لشئون الهجرة والمصريين في الخارج، والسفير الألماني بمصر، الدكتور سيريل نون، بزيارة المركز المصري الألماني للوظائف والهجرة وإعادة الاندماج (EGC)، في 24 يونيو 2021، بعد مرور ستة أشهر على افتتاحه الناجح، للوقوف على التقدم والإنجازات التي أحرزها.

وصرح السفير الألماني الدكتور نون، بهذه المناسبة قائلا: "نحن ملتزمون بدعم المركز في جهوده المبذولة من أجل تنمية إمكانات الشباب المصري وتزويدهم بمعلومات موثوقة وتدريبات مفيدة في مجال التشغيل والهجرة وإعادة الاندماج".

وأضاف السفير الألماني:"تأتي هذه الزيارة في ضوء جهود مستمرة لعرض نموذج تعاون يبرز التعاون الثنائي لتطوير المركز المصري الألماني للوظائف والهجرة وإعادة الاندماج ليصبح محور للمصريين، على اختلاف خلفياتهم، الباحثين عن فرص اقتصادية أفضل سواء في مصر أو في الخارج".

واختتم: "تبذل جميع الأطراف المنخرطة في عمل المركز المصري الألماني للوظائف والهجرة وإعادة الاندماج ما في وسعها لدعم عملية إعادة دمج العائدين من الخارج في المجتمع بصورة مستدامة وللمساهمة في عملية الهجرة الآمنة والمنتظمة والمساعدة في التعرف على الفرص الاجتماعية الاقتصادية للشباب المصري".

جدير بالذكر أن هذا المركز هو جزء من برنامج الهجرة من أجل التنمية الذي تقوم بتنفيذه الوكالة الألمانية للتعاون الدولي بتكليف من الحكومة الألمانية وبالتعاون مع وزارة الدولة للهجرة والمصريين في الخارج.

يجسد هذا البرنامج الجهود المشتركة التي تبذلها كل من مصر وألمانيا نحو تحقيق أهداف التنمية المستدامة من خلال خلق فرص عمل أفضل للمصريين، تم تدشين المركز في شهر نوفمبر ٢٠٢٠، وهو يركز على تلبية احتياجات ومتطلبات الشباب المصري الذي يبحث عن فرص عمل وتدريب أفضل.

أما الخدمات التي يقدمها المركز فتنقسم إلى ثلاث حزم رئيسية: الحزمة الأولى تدعم دمج الشباب المصري في سوق العمل من خلال إجراءات تدريبية خاصة في مجالات متنوعة داخل مصر، الحزمة الثانية تستهدف إعادة دمج المصريين العائدين من الخارج في المجتمع المصري اقتصاديا واجتماعيا، والحزمة الثالثة تستهدف مساعدة أولئك الذين يرغبون في الهجرة إلى خارج مصر من خلال تزويدهم بالمعلومات اللازمة.

ومنذ افتتاح المركز تردد عليه أكثر من ٥٠٠ مصري للحصول على خدمات مثل التدريب وتغيير الوظيفة والاستشارات والنصائح المتعلقة بالهجرة ودعم إعادة الاندماج والدعم النفسي الاجتماعي، وهذه الخدمات متاحة سواء في مقر المركز بالمعادي أو على صفحته على الإنترنت.