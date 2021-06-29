بعد افتتاح سفارة إسرائيل: لابيد يدعو دول المنطقة للتحدث إلي تل أبيب

افتتح وزير الخارجية الإسرائيلي يائير لابيد السفارة الإسرائيلية في أبو ظبي اليوم الثلاثاء.

وقال: "إسرائيل تريد السلام مع جيرانها. مع كل جيرانها. لن نذهب إلى أي مكان. الشرق الأوسط وطننا. نحن هنا لنبقى ، وندعو كل دول المنطقة للاعتراف بهذا وتعالوا تحدثوا معنا.





وتحدث لابيد ، وهو أول وزير إسرائيلي يزور الإمارات العربية المتحدة ، في الحفل وقال: "نحن نقف هنا اليوم لأننا اخترنا السلام على الحرب.

وقال لابيد "هذه لحظة تاريخية ، وهي أيضا تذكير بأن التاريخ يحدده البشر. لكنهم على استعداد لتغييره" ، مضيفا: "ما نوقعه اليوم ليس النهاية. للعملية ، لكنها بداية. ومن هنا ننطلق من هذا المكان".