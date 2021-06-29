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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

مدبولي يفتتح معرض القاهرة الدولى للكتاب ..غدا

رئيس الوزراء
رئيس الوزراء

يفتتح الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، غدا الثلاثاء معرض القاهرة الدولى للكتاب، بحضور وزيرة الثقافة وعدد من المسئولين .


ويأتي معرض الكتاب 2021 تحت شعار هوية مصر.. الثقافة وسؤال المستقبل ،كما وقع اختيار اللجنة العليا للمعرض في اجتماع سابق على الكاتب يحيى حقي شخصية المعرض هذا العام.


ولأول مرة يتم اختيار شخصية خاصة لمعرض كتاب الطفل وقد وقع اختيارها على الكاتب عبدالتواب يوسف.

وقررت اللجنة، استمرار الاحتفاء بمئوية الدكتور ثروت عكاشة، والشاعر صلاح عبدالصبور من خلال أحد محاور الفعاليات الثقافية بالمعرض، بالإضافة إلى طباعة مجموعة من مؤلفاتهما ضمن احتفالات وزارة الثقافة بالكاتبين الكبيرين.

مدبولى معرض القاهرة الدولي للكتاب غدا الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء

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