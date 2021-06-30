لجنة برلمانية تناقش أزمة القمامة ومنع مكافآت الأطقم الطبية

تعقد لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب برئاسة النائب أحمد السجيني، اجتماعا، اليوم الأربعاء، لمناقشة عدد من طلبات الإحاطة بشأن أزمات محافظة القليوبية، وعلى رأسها انتشار القمامة، خاصة في مدينة شبرا الخيمة، فضلا عن أزمة مكافآت التأمين الصحي.

طلبات الإحاطة

1- مناقشة طلبي الإحاطة المقدمين من النائب أشرف أمين عبدالعليم، بشأن:

أولا: عدم وجود سائقين معينين على دراجات وظيفية ثابتة لقيادة المعدات الثقيلة التابعة لحى غرب وشرق شبرا الخيمة – محافظة القليوبية، والاستعانة بسائقين باليومية، مما أدى إلى تهالك المعدات نتيجة الإهمال مما يعد إهدار للمال العام.

ثانيا: انتشار القمامة بحي شرق شبرا الخيمة – محافظة القليوبية، وتقاعس رئيس الحي عن متابعة واجبه نحو رفع القمامة ومحاسبة المقصرين من متعاهدي القمامة.

2- مناقشة طلبي الإحاطة المقدمين من النائب مجاهد نصار، بشأن:

أولا: انتشار القمامة وتراكم المخلفات الصلبة والأتربة بمدينة شبرا الخيمة – وخاصة حي شرق، وعجز الأجهزة المحلية في التعامل معها نتيجة نقص الإمكانيات (معدات، موارد بشرية)، فضلاً عن عدم التعامل الصحي في معالجة المخلفات الصناعية، وضرورة ضم محافظة القليوبية وتحديداً مدينة شبرا الخيمة للبرنامج الوطني لإدارة المخلفات الصلبة.

ثانيا: توقف أعمال تطوير شارع 135 الرئيسي بحي شرق – مدينة شبرا الخيمة محافظة القليوبية، بالرغم من تدبير الاعتمادات المالية اللازمة لذلك، وبدء التنفيذ عام 2015، مما أدى إلى انتشار الإشغالات، والعشوائيات، والتعديات، وتراكم القمامة، وإعاقة حركة سير المواطنين ومرور السيارات بالشارع.



3- مناقشة طلبي الإحاطة المقدمين من النائب عمرو درويش، بشأن:

أولا: القرارات الصادرة عن رئاسة الهيئة العامة للتأمين الصحي بمنع المكافآت الخاصة بالأطقم الطبية وتوقيع الجزاءات العشوائية دون سند قانوني على بعض الإدارات والأطقم الطبية، بالمستشفيات التابعة لها بمحافظة القليوبية، فضلاً عن إلغاء العناية المركزة للأطفال بمستشفى التأمين الصحي ببنها، وتحديد أسباب تراجع إدارة منظومة التأمين الصحي بالمحافظة وغياب دور قيادات المحافظة عن الرقابة عليها.

ثانيا: المغالاة في تقنين أملاك الدولة الخاصة، وعدم واقعية التقديرات التي وضعتها لجنة التقنين بمحافظة القليوبية، وذلك وفقاً لتقارير اللجنة الرباعية لتقدير وتقييم أملاك الدولة الخاصة، مما ترتب عليه تحمل المواطنين للمزيد من الأعباء المالية، فضلاً عن الإخلال بمصالح الدولة واسترداد حقوقها.