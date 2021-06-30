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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

برلمان

أزمات محافظة القليوبية على أجندة "محلية النواب".. اليوم

مجلس النواب
مجلس النواب

تعقد لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب برئاسة النائب أحمد السجيني رئيس اللجنة، اجتماعا ظهر اليوم الأربعاء، لمناقشة عدد من طلبات الإحاطة المقدمة من نواب القليوبية بشأن أزمات بالمحافظة.


طلبات الإحاطة

1- مناقشة طلبي الإحاطة المقدمين من النائب عادل عامر، بشأن:

• الموافقة على إقامة سور محطة الرفع التي سوف تخدم البر الغربي بمدينة القناطر الخيرية محافظة القليوبية على نفس خط تهذيب مركز شباب عزبة الأهالي حتى يتم البدء في إقامة المحطة، فضلاً عن عدم قيام شركة مياه الشرب والصرف الصحي بمحافظة القليوبية بدفع قيمة تكاليف إعادة الشيء لأصله.

 

• عدم موافقة هيئة الطرق على تعدية خط الصرف الصحي من كوبرى الحادثة إلى كفر سليم، مع ضرورة إعادة وضع البلدورات الخرسانية – داخل الكتلة السكنية - التي رفعتها هيئة الطرق أثناء رصف طريق عزبة الأهالي ( مدخل المنوفية) وعمل مطبات صناعية نظراً لوجود مدرستين على الطريق مباشرة، فضلاً عن عدم استكمال رصف طريق الوقف/ القناطر –  طريق بنها حتى مصنع الورق، وعدم دخول المرحلة الأولى من الطريق البديل الخدمة رغم نهو الأعمال، وعدم إعادة الشيء لأصله لعدد من الطرق  (مدخل الأربعين – شارع الوحدة الصحية بالخرقانية – مسلم – الحيمي)، وعدم البت النهائي في سعر متر أراضي أملاك الدولة الخاصة داخل القري والعزب التابعة لمركز القناطر الخيرية، فضلاً عن عدم نقل الأسواق العشوائية أعلى تغطيات الترع رغم الانتهاء من الإجراءات.

 

2- مناقشة طلبي الإحاطة المقدمين من النائب عمرو درويش، بشأن:

• أولا: عدم رفع ناتج تطهير الترع بمركزي بنها وكفر شكر – محافظة القليوبية الأمر الذي أدى إلى انتشار الأمراض والاوبئة فضلاً عن انسداد الطرق وتعرض حياة المواطنين للخطر.

• ثانيا: تأخر محافظة القليوبية عن إصدار قرار تخصيص قطعة أرض مساحتها 450م لإقامة محطة رفع الصرف الصحي بعزبة أبو فرج – مركز بنها –  وتمسك الإدارة المركزية للطرق بالهيئة العامة للطرق والكباري بإصدار قرار التخصيص قبل البدء في تنفيذ أعمال المحطة، حيث إن هذه الأرض تعد بديل لقطعة الأرض المخصصة من وزارة الموارد المائية والري، ومساحتها 600م لإقامة المحطة، وتم نزع ملكيتها لصالح مشروع إنشاء طريق الرياح التوفيقي من بنها حتى ميت غمر محافظتي القليوبية والدقهلية. 

القليوبية مجلس النواب محافظة القليوبية القناطر الخيرية الصرف الصحى

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