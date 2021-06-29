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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

بالحجم العائلي.. سباق غريب بين شاحنات يصل وزنها إلى 115 طنا

سباق تسارع للشاحنات
سباق تسارع للشاحنات

من المعروف أن سباقات التسارع المثيرة، تكون بين السيارات الرياضية ذات الأداء الرشيق، ولكن اليوم ما نشاهده هو سباق مختلف تماما عما رأيناه في هذه السباقات.

 

والأكثر غرابة من ذلك أن الثلاث مركبات التى ستتنافس في سباق التسارع المثير تبلغ قوتها 1.360 حصان وهذه قوة خارقة، ولا يتحملها أي مضمار للسباقات بسبب السرعات الخارقة التى سيشهدها السباق، ولكن هذا السباق هو عكس التوقعات تماما.

 

وجلبت قناة CARWOW الشهيرة على موقع الفيديوهات يوتيوب ثلاث شاحنات ضخمة الحجم، وتقول القناة إن مركبات المشاركة في سباق التسارع المثير وزنها الإجمالي أكبر بـ 76 مرة من وزن كورفيت C8 ذات المحرك الوسطي.

 

تفاصيل السباق الغريب 

والشاحنات التى جلبتها القناة للخضوع إلى سباق السرعة هي شاحنة سكانيا R500 الأقوى في هذا السباق، تليها المقطورة سكانيا P410، والمركبة الثالثة هي خلاطة الخرسانة P450.

 

وتأتى الشاحنة سكانيا R500 موضوع أعلاها مقطورة ليبهير L 566 مربوطة ببعض السلاسل، أما المركبة الثالثة هي خلاطة الخرسانة P450 والتي تتميز بهيكل مطور لتحمل الأوزان الزائدة.

 

وخضعت الثلاث شاحنات الضخمة إلى سباقين للتسارع، أحدهما سباق من نقطة انطلاق ثابتة لمعرفة قوة انطلاق كل منهما، بينما جاء السباق الثالث من نقطة متحركة لمعرفة السرعة الكلية للشاحنة ومدى قوة تحملها.

سباق سباقات التسارع المثيرة مركبات مقطورة السيارات الرياضية

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