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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

اتحاد الصناعات يشارك في تنظيم ورشة عمل لتطوير برنامج إدارة المخلفات الخطرة

صدى البلد

صرح الدكتور شريف الجبلي، رئيس لجنة تسيير مكتب الالتزام البيئي والتنمية المستدامة باتحاد الصناعات المصرية، بأن المكتب شارك اليوم “الثلاثاء” بالتعاون مع وزارة البيئة في تنظيم ورشة عمل حول "المساعدة في تطوير ادارة النفايات الخطرة"، والتي عقدت في بيت القاهرة، بهدف تعريف المجتمع الصناعي من القطاعات الصناعية المختلفة باهداف مشروع ادراة المخلفات الخطرة ودور المنشأت والشركات في تطوير منظومة ادارة المخلفات.

 

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وأكد الدكتور شريف الجبلي أن المشاركة في تنظيم هذه الورشة تأتي في إطار التعاون المستمر والوثيق مع وزارة البيئة  جهاز تنظيم المخلفات وذلك تحقيقا لدعم القطاع الصناعي في مجالات التنمية المستدامة وبناء قدرات الشركات الصناعية ومساعدتها علي تطبيق اليات التوافق البيئي.

 

وأضاف شريف الجبلي انه ايمانا بان الادراة السليمة والمستدامة للمخلفات بانواعها هي الطريق نحو تعظيم الاستفادة منها فقد قام مكتب الالتزام البيئي وبالتعاون مع غرفة الصناعات الكيماوية بالعمل علي ادراج شعبة مستقلة للشركات العاملة في مجال المخلفات وادارتها ضمن الهيكل العام لغرفة الصناعات الكيماوية ، وهو ما اثمر عن صدور قرار بانشاء شعبة ادارة المخلفات وضمها الي الشعب الصناعية العاملة تحت مظلة غرفة الصناعات الكيماوية وذلك بهدف تنسيق العمل والمجهودات بين جميع اطراف منظومة ادراة المخلفات.

 

من جانبة ذكر المهندس أحمد كمال عبد المنعم - المدير التنفيذي لمكتب الالتزام البيئي والتنمية المستدامة باتحاد الصناعات المصرية انه ايمانا بأهمية توفير الدعم الفني والمالي للمنشآت الصناعية لمساعدتها علي تنفيذ تكنولوجيات التوافق البيئي فقد تم من خلال اتفاقية القرض الدوار الخاصة بمكتب الالتزام البيئي والتنمية المستدامة تقديم قروض ميسرة تصل إلى 7 مليون جنيه مصري تسدد على أقساط سنوية خلال فترة تتراوح من سنة حتى خمس سنوات متضمنة سنة واحدة سماح و مصاريف إدارية سنوية 3.5% متناقصة لتطبيق تكنولوجيات التوافق البيئى و ترشيد الطاقة داخل المنشآت .

 

وفي هذا الصدد اشار المهندس احمد كمال ان عدد المشروعات التي حصلت على موافقة اللجنة التنفيذية لاتفاقية القرض الدوار منذ عام 2005 وحتي عام 2020 عدد 650 مشروع بإجمالي تمويل 900 مليون جنيه وذلك لتنفيذ مشروعات ذات عائد بيئي واقتصادي تبلغ إجمالي استثماراتها حوالي 1.2 مليار جنيه.كما تم تقديم الدعم الفني لأكثر من 3000 منشأة صناعية خلال الفترة من 2005 الي 2021 .

 

من جانبه أوضح  عادل طه - خبير التنمية المستدامة بمكتب الالتزام البيئي ان المكتب قام بالعمل على بناء قدرات الشركات الصناعية فيما يتعلق بالادراة الامنة للمخلفات والمواد الخطرة حيث تم تدريب اكثر من 400 متدرب من قطاعات صناعية مختلفة علي نظم الادارة الامنة والمتكاملة للمواد والمخلفات الخطرة.

 

وأشار عادل طه ايضا الي مبادرة E- Tadweer حيث قام المكتب بالتعاون مع جهاز تنظيم المخلفات  مشروع ادراة المخلفات الطبية والالكترونية ومطوري تطبيق E- Tadweer علي اطلاق مبادرة لجمع المخلفات الالكترونية والكهربية من خلال تطبيق الكتروني حيث قام المكتب بتعميم فكرة المبادرة والعوائد المتوقعة من تطبيق E Tadweer علي الشركات الصناعية اعضاء اتحاد الصناعات المصرية.

 

كما شارك في الورشة الدكتور علي ابو سنة، مستشار وزارة البيئة لشئون الصناعة والذي اكد علي اهمية التعاون القائم مع مكتب الالتزام البيئي، مشيرا الي الاهميه البالغه للادارة السليمة للمخلفات والمخلفات الخطرة علي وجه الخصوص ودور قانون المخلفات في تنظيم هذه المنظومة.


كما تحدث الدكتور وليد درويش مستشار وزيرة التجارة والصناعة لشؤون البيئة عن اهمية هذا المشروع للعديد من الجهات ودورة في حصر المخلفات الخطرة المتولدة من القطاعات المختلفة والقطاع الصناعي علي وجه الخصوص.

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