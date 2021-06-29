إعادة تشغيل مستشفى الحجر الصحى بتمى الامديد لاستقبال جميع المرضى

أعلنت مديرية الصحة بالدقهلية بقيادة الدكتور سعد مكى وكيل وزارة الصحة، عن تلقيها خطابا من مساعد وزير الصحة للطب العلاجى بالموافقة على إعادة تشغيل مستشفى تمى الامديد المركزي التى كانت مخصصة كحجر صحي لمرضى كورونا لاستقبال جميع المرضى وتقديم جميع أوجه الخدمة الطبية لهم في كل التخصصات وذلك نظرا لانخفاض نسب الإشغال في المستشفى لمرضى كورونا.



ووجه مساعد الوزير في خطابه بمراعاة تخصيص عدد من أسرة القسم الداخلى والرعاية المركزة لمرضى كورونا بنسبة لا تقل عن 25% من إجمالي الأسرة لكل قسم (داخلى - عناية ) كما سيتم الالتزام بالمسارات المنفصلة بالمستشفيات والتطبيق الكامل لإجراءات مكافحة العدوى.



كما تم تكليف وكيل وزارة الصحة بالدقهلية بسرعة عودة جميع الأطباء وهيئة التمريض المنتدبين خارج المستشفى لممارسة أعمالهم في خدمة المرضي والمترددين وان يتم فتح العيادات الخارجية.