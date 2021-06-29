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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

أحمد سامى يعالج أخطاء لاعبي سموحة قبل مواجهة الأهلي في الدوري

صدى البلد

يواصل الفريق الكروي الأول بنادي سموحة تدريباته على ملعب النادي تحت القيادة الفنية لأحمد سامى، وذلك استعدادًا لمباراة الأهلي ضمن منافسات الجولة 28 من عمر مسابقة الدوري العام، حيث يطمح "الموج الأزرق" إلى استعادة نغمة الانتصارات من جديد و انتزاع ثلاث نقاط ثمينة من أجل تثبيت أقدامه فى المربع الذهبي بقوة، والمنافسة على تحقيق المركز الثالث هذا الموسم للعودة بالفريق إلى المشاركة في البطولات الإفريقية من جديد.


وحرص المدير الفني لسموحه، على عقد أكثر من جلسة مع لاعبيه خلال الأيام الماضية لشرح الأخطاء التي وقعوا فيها خلال مباراة الإسماعيلي وتسببت فى خسارة 3 نقاط غالية كما عمل على تحفيز لاعبيه ورفع معدل اللياقة الذهنية والفنية قبل مواجهة الدراويش خصوصا فى ظل قوة المنافسة على المراكز الأربعة الأولى هذا الموسم.


وحث سامى لاعبيه على ضرورة استعادة روح اللعب الجماعي التي يطبقها الفريق منذ الموسم الماضي وأن يتحلوا بالهدوء والتركيز، وأن يتعاملوا مع مجريات المباراة وفقا لظروفها، بما يخدم الفريق وضرورة الانتشار الجيد داخل الملعب، وعدم ارتكاب أخطاء طوال الـ90 دقيقة.


وجدد المدير الفني تحذريه إلى لاعبيه من الوقوع فريسة للغرور قبل مواجهة الأهلي، خاصة بعد الأداء العالي فى المواجهة الماضية أمام المارد الأحمر والتي انتهت بفوز سموحة بهدفين مقابل هدف فى مباراة الدور الأول.


وطلب مدرب سموحة من لاعبيه التركيز فى التدريبات خاصة وان الباب مفتوح أمام اجراء تغيرات فى التشكيلة الأساسية التى سيخوض بها مباراة الأهلي القادمة فى ظل تراجع مستوى بعض العناصر الأساسية خلال المباريات الماضية.

 

رئيس سموحه يجد مستحقات اللاعبين:


وكان رئيس سموحه قد قرر تجميد مستحقات اللاعبين وتغريم المشاركين فى مباراة الإسماعيلى 50 ألف جنيه بعد موافقة المدير الفنى عقب الهزيمة من الإسماعيلى.

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