برلماني: ثورة 30 يونيو علامة فارقة.. وأحبطت مُخططات هدم دول المنطقة

هنأ النائب الدكتور محمد منظور، عضو مجلس الشيوخ، نائب رئيس حزب مستقبل وطن، الرئيس عبدالفتاح السيسي، والشعب المصري العظيم، بمناسبة الذكرى الثامنة لثورة 30 يونيو المجيدة، والتي خرج فيها ملايين المصريين؛ لتصحيح المسار والحفاظ على هوية الدولة المصرية، بالقضاء على كافة المحاولات المُستميتة والمُخططات الخبيثة لطمس الهوية المصرية الوطنية.

وأضاف منظور، في بيان، أنه عقب ثورة 30 يونيو المجيدة استعادت الدولة المصرية هيبتها الدولية والإقليمية وذلك بعد تفويض ملايين المصريين للرئيس عبدالفتاح السيسي القائد العظيم بتصحيح الأوضاع بالدولة المصرية وتحقيق نهضة تنموية شاملة على كافة الأصعدة السياسية والاقتصادية، مُؤكدًا أن ثورة 30 يونيو كان لها دورًا محوريًا ليس في إنقاذ مصر فقط بل أيضًا في إحباط مُخططات هدامة وخبيثة خصص لها المليارات من أجل هدم الدول العربية وزعزعة استقرار المنطقة.

كما أكد النائب الدكتور محمد منظور، عضو مجلس الشيوخ، نائب رئيس حزب مستقبل وطن، أن ثورة 30 يونيو المجيدة ستظل دائمًا وأبدًا نبراسًا وعلامة مُضيئة فارقة في تاريخ مصر والوطن العربي بأكمله، مُشيرًا إلى أن ثورة 30 يونيو تعد من أعظم الثورات في تاريخ العالم المعاصر، مُوضحًا أنه وبعد ثمانية أعوام من الثورة المجيدة نجد مصر تواصل جني ثمار رؤيتها الصائبة عبر إصلاحات مُتعددة المحاور استهدفت تحقيق نهضة تنموية شاملة.

وتابع:"ثورة 30 يونيو أبهرت دول العالم وكشفت وعي الشعب المصري وقيادته التي كانت من أهم أهدافها تصحيح المسار نحو تحقيق دولة مدنية ديمقراطية حديثة تحافظ على مقدرات ومستقبل الشعب المصري".