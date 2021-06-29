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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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نيفين منصور: فتح باب المرحلة الثالثة لمبادرة السداد النقدي للمصدرين الأحد

مستشار نائب وزير
مستشار نائب وزير المالية

قالت نيفين منصور، مستشار نائب وزير المالية، إن مبادرة السداد النقدي الفوري لمستحقات المصدرين استطاعت  خلال شهرين تسديد حوالى 12 مليار جنيه لعدد كبير من الشركات، وبناءً على هذا النجاح تم تكرار المبادرة وإطلاق المرحلة الثانية منها.

وأضافت نيفين منصور، خلال مكالمة هاتفية ببرنامج “الآن”، المذاع على فضائية “اكسترا نيوز”، أن المرحلة الثانية حصدت نجاحاً ملحوظاً أيضاً، لذلك قرر رئيس مجلس الوزراء إطلاق المرحلة الثالثة منها والتى ستفتح وزارة المالية باب تقديمها يوم الأحد المقبل وتستمر حتى 29 يوليو.

 المرحلة الثالثة

وأشارت نيفين منصور، إلى أن المرحلة الثالثة تتبع نفس شروط المرحلتين السابقتين، وعلى الشركات المصدرة التى ترغب فى الانضمام لمبادرة السداد الفورى التقدم إلى وزارة المالية بالمستندات المطلوبة.

وتابعت نيفين منصور: حصلنا على موافقة مجلس الوزراء على أن يكون سقف هذه المبادرة 23 مليار جنيه، وحتى الآن تم صرف 16.4 مليار جنيه منها.

وفى سياق أخر، كشفت الدكتورة نيفين منصور، مستشار نائب وزير المالية، تفاصيل عن إطلاق المرحلة الثالثة لمبادرة السداد النقدي الفوري مستحقات المصدرين.


وأضافت "نيفين" خلال مداخلة هاتفية عبر فضائية "دى إم سي"، أنه تم تنفيذ خمس مبادرات لهذا التخصص، وحتى شهر نوفمبر لعام 2020 تم إطلاق المبادرة رقم 6 وهى مبادرة السداد النقدى الفورى، وهى صرف الشركات 85% من المستحقات التى بها.


وتابعت أنه تم تنفيذ مرحلتين من تلك المبادرة، وسيتم تنفيذ مرحلة ثالثة منها وهى السداد الفورى، لافتة إلى أنه تم القدرة من خلال المرحلتين السابقتين فى رجوع حوالى 16.4 مليار جنيه لعدد اكثر من 2000 شركة.


وأشارت إلى أنه بناءا على نجاح المرحلتين تم الإقرار فى إطلاق المرحلة الثالثة من المبادرة، وباب التقديم سيكون مفتوح بوزارة المالية من يوم الأحد المقبل حتى 29 يوليو، وتلقى طلبات من الشركات التى تريد الانضمام إلى تلك المبادرة.


وأكدت أنه يجب أن يتم الصرف فى أخر سبتمبر حتى نهاية أكتوبر المقبل، متابعة أن تلك المبادرة أتت من خلال حوار مجتمعى مفتوح من خلال المجالس التصديرية والشركات، ونتيجة تفشي كورونا، جاءت ضرورة توفير سيولة لهذه الشركات المصدرة.

وفى نفس السياق، توقع الدكتور محمد عمران رئيس الهيئة العامة لـ الرقابة المالية، بدء برنامج الطروحات الحكومية عبر طرح شركات مملوكة لها للاكتتاب العام في البورصة في سبتمبر المقبل.

جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفى الذى عقدته الهيئة العامة لـ الرقابة المالية اليوم، الثلاثاء، لاستعراض عدد من المحطات الهامة خلال الفترة 2017-2021.

وقال الدكتور محمد عمران، إنه من المتوقع أن تشهد السوق ما بين طرحين و3 طروحات حكومية خلال الربع الأخير من العام الجاري.

وأضاف رئيس الهيئة العامة لـ الرقابة المالية أن سوق المال شهدت في مصر خلال الفترة 2017 حتى 2020 ارتفاعًا ملحوظًا في قيمة الأوراق المالية المصدرة بالسوق الأولى (إصدارات أسهم تأسيس وأسهم زيادة رأس المال)؛ ليصل إلى ما يزيد على نصف تريليون جنيه، ومع الأخذ في الاعتبار أن إصدارات تعديل القيمة الاسمية وإصدارات تخفيض رأس المال وصلت قيمتها إلى 714 مليار جنيه.

نيفين منصور مبادرة السداد النقدي وزير المالية مستحقات المصدرين مبادرة السداد الفورى

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