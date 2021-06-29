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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

برلمان

رئيس النواب بعد وصفه بالشيخ الجليل: "أنا مش شيخ أوي"

المستشار حنفي جبالي
المستشار حنفي جبالي رئيس مجلس النواب

علق المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، على مدح النائبة رحاب الغول، بشأن عدالته في منح الكلمات والانضباط تحت قبة البرلمان، قائلا: "أنا مش شيخ أوي".

 

جاء ذلك تعقيبا على ما ذكرته النائبة في أبيات شعرية لرئيس المجلس، مستخدمة لفظ "الشيخ الجليل".

 

وأشادت النائبة رحاب الغول، بالدور الذي يقوم به رئيس المجلس في إدارة الجلسات، بشكل منضبط في المواعيد وكذلك منح الكلمات لجميع الأعضاء بمنتهى العدل والمساواة.

 

فيما ضجت القاعة بالتصفيق، بعد تعقيب رئيس المجلس بقوله: "أنا مش شيخ أوي".

رئيس المجلس مجلس النواب حنفى جبالى برلمان أحبار البرلمان

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