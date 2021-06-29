رئيس النواب بعد وصفه بالشيخ الجليل: "أنا مش شيخ أوي"

علق المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، على مدح النائبة رحاب الغول، بشأن عدالته في منح الكلمات والانضباط تحت قبة البرلمان، قائلا: "أنا مش شيخ أوي".

جاء ذلك تعقيبا على ما ذكرته النائبة في أبيات شعرية لرئيس المجلس، مستخدمة لفظ "الشيخ الجليل".

وأشادت النائبة رحاب الغول، بالدور الذي يقوم به رئيس المجلس في إدارة الجلسات، بشكل منضبط في المواعيد وكذلك منح الكلمات لجميع الأعضاء بمنتهى العدل والمساواة.

فيما ضجت القاعة بالتصفيق، بعد تعقيب رئيس المجلس بقوله: "أنا مش شيخ أوي".