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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

مذاق لا يقاوم وشكل شهى ولذيذ.. طريقة تخزين لحمة مفرومة لجميع الاستخدامات

لحمة مفرومة
لحمة مفرومة

تقدم الشيف زينب مصطفى طريقة تخزين لحمة مفرومة لجميع الاستخدامات بمذاق لا يقاوم وشكل شهى ولذيذ ومغذي ومفيد بأبسط الخطوات الصحيحة والسهلة. 
 

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مقادير

* ربع كيلو لحمة مفرومة
* بصلة مفرومة ناعم
* 1 ملعقة صغيرة ثوم مفروم
* 2 ملعقة كبيرة بقدونس مفروم
* ملح
* فلفل أسود
* زنجبيل
* كركم
* بابريكا
* رشة قرفة
* رشة حبهان مطحون
* ورقة لورا
* 2 ثمرة فلفل رومي أخضر واحمر مفروم
* 1 ثمرة طماطم مقشرة مفرومة
 

طريقة تخزين لحمة مفرومة لجميع الاستخدامات

 

* يشوح البصل المفروم في الزيت على النار
* يضاف الفلفل الرومي واللحمة المفروم
* يضاف الثوم المفروم والطماطم
* تضاف التوابل وورق اللورا والقرفة والحبهان والملح
* يضاف البقدونس
* يقلب الخليط حتى قرب تمام النضج
* يترك الخليط ليبرد ثم يحفظ بالفريزر حتى الاستخدام
* صالحة للاستخدام لمدة 6 أشهر مع الحفظ فى الفريزر

فوائد اللحم

يفضل البعض تناول اللحم الجملى خاصة لعمل " الكفتة " المصرى، فيما يبتعد كثيرون عن تناوله بسبب عدم التعود، إلا أن الدراسات قد أثبتت أن اللحم الجملى له الكثير من الفوائد على الصحة حيث أشارت دراسة حديثة إلى أن اللحوم الحمراء تسبب امراض القلب و السرطان بسبب احتوائها على مادة تدعى «نيو سي جي» ، بينما كشفت دراسة مقارنة بين لحم الجمل ولحوم الأبقار والخراف والماعز والدواجن، تفوق لحم الجمل على سائر اللحوم في صلاحيته لراغبي الريجيم أو التخسيس الغذائي ولأنه الأقل ضرراً على القلب نظراً لضآلة نسبة الدهون فيه مقارنة مع اللحوم الحمراء الاخرى.
كما أن لحم الجمل يتميز بأن أليافه خشنة وعريضة ومرتبطة ببعضها بعضا بنسيج ضام كثيف لا يوجد فيها دهن مختلط بالعضلات ، كما أنه يساعد فى تقليل مستوى الكوليسترول في الدم، نظراً لوجود حامض اللينوليك فيه، مؤكدا ان البحوث الغذائية أثبتت خلال تجارب عديدة أن وجود الأحماض الدهنية غير المشبعة في لحم الجمل تقلل ايضا من احتمالات الإصابة بأمراض القلب المختلفة، حيث وجد ان هناك ارتباطاً واضحاً بين الإصابة بهذه الأمراض وزيادة تناول الاحماض الدهنية المشبعة في دهون لحوم الأبقار والجاموس والخراف والماعز.
 

وكذلك فإن نسبة البروتين في لحم الجمل تبلغ 86 في المائة وأن نسبة البروتينات الساركو بلازمية في لحم جمال الصحراء تتراوح ما بين 6.45 و 6.76 في المائة على أساس الوزن الرطب للعضلات، بينما تتراوح نسبة البروتينات الليفية ما بين 11.48 و 11.93 في المائة في عضلات الجمل المختلفة، بينما تصل نسبتها في الأنسجة الرابطة «الضامة» إلى حوالي 2.15 في المائة وان نسبة البروتينات الكلية المستخلصة تبلغ 22.64 في المائة في الجمل المتوسط، وهو الأمر الذي يؤكد أن تناول قطعة بوزن مائة جرام تعطي الجسم كل ما يحتاج إليه من بروتين حيواني في اليوم وهو ما يماثل تماماً ما يمكن أن نتناوله من البيض وأنواع الجبن المختلفة.

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