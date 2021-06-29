شروط التقديم في مدرسة ايجيبت جولد للتكنولوجيا التطبيقية للحلى والمجوهرات

أعلنت مدرسة ايجيبت جولد للتكنولوجيا التطبيقية للحلى والمجوهرات عن قبول دفعة جديدة من الطلبة والطالبات للعام الدراسي الجديد 2021 / 2022 .

شروط الالتحاق بمدرسة ايجيبت جولد للتكنولوجيا التطبيقية

- أن يكون الطالب حاصلا على الشهادة الاعدادية لعام 2021 من احدى محافظات القاهرة الكبرى (القاهرة - القليوبية - الجيزة)

- ألا يقل مجموع الطالب في الإعدادية عن 250 درجة

- لا يزيد عمر الطالب المتقدم عن 18 سنة في أول أكتوبر 2021

- أن يكون الطالب مصري الجنسية ومن ابوين مصريين

- أن يجتاز الطالب اختبارات القبول (اختبار القدرات + المقابلة الشخصية)

- ان يتمتع الطالب باللياقة البدنية والصحية التي تؤهله للالتحاق بالمدرسة

- المدرسة لا تقبل التحويلات من مراحل تعليمية اخرى ولا تقبل الحاصلين على الشهادة الإعدادية من سنوات سابقة

وتعد مدرسة ايجيب جولد للتكنولوجيا التطبيقية هي مدرسة مجانية ولا تقبل أي تبرعات بأي شكل من الأشكال

ومن المقرر أن يتم فتح باب التقديم بمدرسة ايجيبت جولد للتكنولوجيا التطبيقية على موقع وزارة التربية والتعليم اول يوليو 2021

وكانت قد أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، عن شروط الالتحاق بـ مدارس التكنولوجيا التطبيقية للطلاب الحاصلين على الشهادة الإعدادية للعام الدراسي 2020 –2021، وذلك تمهيدًا لفتح باب التقديم للطلاب بشهر يوليو 2021، عبر الموقع الرسمي لوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني.

وقال الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، إن الوزارة تبذل الكثير من الجهد للحفاظ على سير العملية التعليمية ومواصلة تطوير التعليم بمصر لتحقيق الرؤية الاستراتيجية للتعليم 2030، والتي تستهدف إتاحة التعليم والتدريب للجميع بجودة عالية دون التمييز، وإعداد خريج قادر على التفكير ومتمكن فنيًا وتقنيًا وتكنولوجيًا، بالإضافة إلى تأهيل الطلاب بشكل كلي لمواكبة متطلبات ومهارات القرن الواحد والعشرين بما يتناسب مع التطورات العالمية.

وأضاف الدكتور محمد مجاهد، نائب وزير التربية والتعليم لشئون التعليم الفني، أن مدارس التكنولوجيا التطبيقية خلال 3 سنوات فقط من تاريخ اطلاقها قد لاقت الكثير من إقبال الطلاب للالتحاق بها، ففي العام الدراسي الواحد يتقدم نحو 20 ألف طالب وطالبة للالتحاق بمدارس التكنولوجيا التطبيقية، ليتم اختيار ما لا يزيد عن 4000 طالب وطالبة ممن تنطبق عليهم الشروط ويتم اجتياز اختبارات القبول التي يتم وضعها من قبل وحدة تشغيل وإدارة مدارس التكنولوجيا التطبيقية والمقابلات الشخصية يخضع لها الطلاب وتعقد من قبل لجنة مشتركة بين ممثلي الوحدة وممثلي الشركاء الصناعيين بكل مدرسة.

وأكمل مجاهد أن مدارس التكنولوجيا التطبيقية تقدم العديد من المميزات لطلابها، بجانب تطبيقها لمناهج دراسية قائمة على نظام الجدارات ويتم تدريسها من قبل معلمين مؤهلين على أعلى مستوى، يحصل طلاب مدارس التكنولوجيا التطبيقية على العديد من المميزات مثل الحصول على شهادة مصرية ذات جودة عالمية عند التخرج، والتدريب العملي أثناء فترة الدراسة بمصانع وشركات الشريك الصناعي، بالإضافة إلى فرص التعيين بشركات ومصانع الشريك الصناعي بعد التخرج، ومكافآت مالية أثناء فترة التدريب العملي، واختتم مجاهد مؤكدًا على أن جميع مدارس التكنولوجيا التطبيقية والبالغ عددها حتى الآن 21 مدرسة ب7 محافظات مختلفة هي مدارس حكومية مجانية.