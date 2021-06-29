عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

شروط التقديم في مدرسة ايجيبت جولد للتكنولوجيا التطبيقية للحلى والمجوهرات

صورة ارشيفية
صورة ارشيفية

أعلنت مدرسة ايجيبت جولد للتكنولوجيا التطبيقية للحلى والمجوهرات عن قبول دفعة جديدة من الطلبة والطالبات للعام الدراسي الجديد 2021 / 2022 .

شروط الالتحاق بمدرسة ايجيبت جولد للتكنولوجيا التطبيقية

- أن يكون الطالب حاصلا على الشهادة الاعدادية لعام 2021 من احدى محافظات القاهرة الكبرى (القاهرة - القليوبية - الجيزة)
- ألا يقل مجموع الطالب في الإعدادية عن 250 درجة
- لا يزيد عمر الطالب المتقدم عن 18 سنة في أول أكتوبر 2021
- أن يكون الطالب مصري الجنسية ومن ابوين مصريين
- أن يجتاز الطالب اختبارات القبول (اختبار القدرات + المقابلة الشخصية)
- ان يتمتع الطالب باللياقة البدنية والصحية التي تؤهله للالتحاق بالمدرسة
- المدرسة لا تقبل التحويلات من مراحل تعليمية اخرى ولا تقبل الحاصلين على الشهادة الإعدادية من سنوات سابقة

txt

التعليم تكشف تفاصيل التقدم للالتحاق ببرنامج معلمي اللغات المهمة TCLP

txt

لخريجي الإعدادية.. عناوين مدارس التكنولوجيا التطبيقية في مصر

وتعد مدرسة ايجيب جولد للتكنولوجيا التطبيقية هي مدرسة مجانية ولا تقبل أي تبرعات بأي شكل من الأشكال

ومن المقرر أن يتم فتح باب التقديم بمدرسة ايجيبت جولد للتكنولوجيا التطبيقية على موقع وزارة التربية والتعليم اول يوليو 2021 

وكانت قد أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، عن شروط الالتحاق بـ مدارس التكنولوجيا التطبيقية للطلاب الحاصلين على الشهادة الإعدادية للعام الدراسي 2020 –2021، وذلك تمهيدًا لفتح باب التقديم للطلاب بشهر يوليو 2021، عبر الموقع الرسمي لوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني.

وقال الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، إن الوزارة تبذل الكثير من الجهد للحفاظ على سير العملية التعليمية ومواصلة تطوير التعليم بمصر لتحقيق الرؤية الاستراتيجية للتعليم 2030، والتي تستهدف إتاحة التعليم والتدريب للجميع بجودة عالية دون التمييز، وإعداد خريج قادر على التفكير ومتمكن فنيًا وتقنيًا وتكنولوجيًا، بالإضافة إلى تأهيل الطلاب بشكل كلي لمواكبة متطلبات ومهارات القرن الواحد والعشرين بما يتناسب مع التطورات العالمية.

وأضاف الدكتور محمد مجاهد، نائب وزير التربية والتعليم لشئون التعليم الفني، أن مدارس التكنولوجيا التطبيقية خلال 3 سنوات فقط من تاريخ اطلاقها قد لاقت الكثير من إقبال الطلاب للالتحاق بها، ففي العام الدراسي الواحد يتقدم نحو 20 ألف طالب وطالبة للالتحاق بمدارس التكنولوجيا التطبيقية، ليتم اختيار ما لا يزيد عن 4000 طالب وطالبة ممن تنطبق عليهم الشروط ويتم اجتياز اختبارات القبول التي يتم وضعها من قبل وحدة تشغيل وإدارة مدارس التكنولوجيا التطبيقية والمقابلات الشخصية يخضع لها الطلاب  وتعقد من قبل لجنة مشتركة بين ممثلي الوحدة وممثلي الشركاء الصناعيين بكل مدرسة.

وأكمل مجاهد أن مدارس التكنولوجيا التطبيقية تقدم العديد من المميزات لطلابها، بجانب تطبيقها لمناهج دراسية قائمة على نظام الجدارات ويتم تدريسها من قبل معلمين مؤهلين على أعلى مستوى، يحصل طلاب مدارس التكنولوجيا التطبيقية على العديد من المميزات مثل الحصول على شهادة مصرية ذات جودة عالمية عند التخرج، والتدريب العملي أثناء فترة الدراسة بمصانع وشركات الشريك الصناعي، بالإضافة إلى فرص التعيين بشركات ومصانع الشريك الصناعي بعد التخرج، ومكافآت مالية أثناء فترة التدريب العملي، واختتم مجاهد مؤكدًا على أن جميع مدارس التكنولوجيا التطبيقية والبالغ عددها حتى الآن 21 مدرسة ب7 محافظات مختلفة هي مدارس حكومية مجانية.

مدرسة ايجيبت جولد شروط الإلتحاق ايجيبت جولد للتكنولوجيا التطبيقية الاعدادية

ترشيحاتنا

الكنيسة الإنجيلية ناعية أنسي ساويرس: رجل عظيم وعنوان للتميز

لمدة شهر .. تحويلات مرورية لتنفيذ مشروع أعمال محور الفردوس بشارع أحمد سعيد

الفاو يشيد بجهود السعودية في التخفيف عن المحتاجين في العالم

بعثة يوناميد تعلن انتهاء عملية خروجها من السودان بحلول الغد

موسيمانى يكشف حقيقة اقتراب لورش من الأهلي

البابا ينعي ساويرس الأب وينيب أسقف البحر الأحمر لصلاة الجنازة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

توفي منذ يومين.. لماذا أجلت عائلة أنسي ساويرس إعلان خبر الوفاة؟.. تفاصيل

تاكيس جونيس يقترب من تدريب بيراميدز خلفا لـ أورابارينا

حسن راتب فى التحقيقات : معرفش حاجة عن التنقيب عن الآثار ولم أمول أحدا

وزير النقل يشدد على منع دخول أي راكب لمحطة القطار بدون تذكرة

الحالات التي يجوز فيها فصل الموظف الإخواني ..تفاصيل

الناس عارفة شغلتك الحقيقية.. حسام حبيب يتهم نضال الأحمدية بإدارة شبكة مشبوهة

نضال الأحمدية ترد بقوة على فيديو حسام حبيب: رجل يعانى من الغطرسة

خاص.. تطورات الحالة الصحية لـ وزير الرياضة بعد خضوعه لعملية جراحية

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

7 آلاف سنة.. اكتشاف أثري داخل كهف في السعودية |صور

افتتاح السفارة الإسرائيلية في الإمارات.. صور

فوائد كثرة شرب الماء للجسم وعلامات تدل أنك تفقدها

فيلم رعب.. شاهد حيتان قاتلة تهاجم صيادًا في عرض البحر

فيديو

أول رادار مصري| القوات المسلحة تستعرض إمكانيات الدفاع الجوي بمناسبة عيدها

قائد قوات الدفاع الجوي: مستعدون لمواجهة أي تهديدات لحماية أمن مصر القومي

الفن الأصيل.. دعم الفنانين لـ شيرين عبد الوهاب

فيديوجراف.. حقنة ثمنها 35 مليون جنيه..نجاح حملة انقذوا رشيد

المزيد

ساحة رأي

رانيا الفولي تكتب: «سقوط حنين» (1)

د. علاء الشال يكتب: المجالس بالأمانات

محمد أبوزيد محمد يكتب: بين فستان ونقاب.. يا قلب لا تحزن !

د. خالد بارود يكتب: مصر الجديدة بعيون فلسطينية

أحمد فهيم يكتب: «جاويش»

نرمين الشال تكتب: حنين ومودة.. واستهداف الصغار

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد نوار

حَسْبُنَا مَا وَجَدْنَا عَلَيْهِ آبَاءَنَا

هويدا دويدار

انتهاك منصات التواصل للقيم المجتمعية

د. جهاد عودة

«حروب بر مصر 2021»: صراع البلوكتشان الدولى

ريهام مازن

تجريم الختان.. انتصار للمرأة المصرية

حسين متولى

إسكان النقابات

مجدي أبوزيد

أنقذوا المعاهد العليا الخاصة من الإغلاق

إبراهيم شعبان

100 عام.. لماذا تخلفت الدول العربية؟

د.مجدي بدران

الخيار فاكهة ترفع المناعة

اﻟﻤﺰﻳﺪ