أبو العينين ينعي رجل الأعمال أُنسي ساويرس
نعى النائب محمد أبو العينين، وكيل مجلس النواب، رجل الأعمال الراحل أُنسي ساويرس، الذي وافته المنية اليوم.
وكتب محمد أبو العينين خلال صفحته الرسمية على فيسبوك: « ننعي بمزيد من الأسى والحزن ، رجل الأعمال/ اُنسي ساويرس، مؤسس ورئيس مجموعة أوراسكوم، الذي وافته المنية اليوم».
وتابع محمد أبو العينين: « نتقدم بخالص العزاء والمواساة لأبناء الفقيد، كلٍ من رجل الأعمال/ نجيب ساويرس، ورجل الأعمال/ سميح ساويرس، ورجل الأعمال/ ناصف ساويرس، للفقيد الرحمة، ولكم من بعده الصبر وطول البقاء ».