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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تكنولوجيا

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لأول مرة.. القيمة السوقية لـ فيسبوك تتخطى تريليون دولار

القيمة السوقية لفيسبوك
القيمة السوقية لفيسبوك تتخطى تريليون دولار

تخطت القيمة السوقية لشركة فيسبوك  تريليون دولار للمرة الأولى، حيث أصبحت شركة فيسبوك خامس شركة في العالم من حيث القيمة السوقية، محققة بذلك إنجاز تاريخي بالنسبة لكبرى شركات التكنولوجيا العالمية.  

 

وحسب شبكة CNBC الأمريكية فإن أسهم شركة فيسبوك ارتفعت 4.2 % بعد تخطي قيمتها السوقية تريليون دولار، محققة حوالي 355 دولار للسهم الواحد.
 

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وتأتي شركة فيسبوك في المركز الخامس من حيث أكبر الشركات في القيمة السوقية في العالم بعد شركة آبل الأمريكية والتي تخطى رأس مالها 2 تريليون دولار ثم شركة مايكروسوفت و أمازون وألفابت المالكة لشركة جوجل. 


وفقا للشبكة فإن شركة فيسبوك جميع إيراداتها تقريبا  من الإعلانات المخصصة التي تظهر لمستخدمي منصاتها على تطبيقات فيسبوك وإنستجرام وواتسآب لاحقا. 


و تمتلك شركة فيسبوك أيضًا نشاطًا تجاريًا مزدهرًا للأجهزة حيث تقوم ببناء منتجات مثل جهاز الاتصال بالفيديو Portal وسماعات الواقع الافتراضي Oculus والنظارات الذكية ، والتي من المقرر إطلاقها في وقت ما في عام 2021.     

وعقدت شركة فيسبوك طرح هذه الأجهزة لأول مرة  في مايو 2012 ، حيث ظهر لأول مرة بقيمة سوقية قدرها 104 مليار دولار. 


كانت عانت شركة فيسبوك من انخفاض هائل بنسبة 19٪ في عام 2018 بعد أن سجلت إيرادات مخيبة للآمال وأرقام مستخدمين للربع الثاني من ذلك العام. وجاء هذا الانخفاض وسط عدد من الفضائح في ذلك العام ، بما في ذلك تسرب البيانات والأخبار المزيفة ، وأبرزها فضيحة Cambridge Analytica التي تسببت في تسريب بيانات 87 مليون مستخدم.

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