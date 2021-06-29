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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

الفاو يشيد بجهود السعودية في التخفيف عن المحتاجين في العالم

صدى البلد

اطلع المستشار بالديوان الملكي بالمملكة العربية السعودية المشرف العام على مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية الدكتور عبدالله بن عبدالعزيز الربيعة المدير العام لمنظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة ( الفاو ) شو دنيو، على المشاريع الإنسانية لمركز الملك سلمان للإغاثة التي بلغت 1616 مشروعاً في 68 دولة حول العالم، منها 652 مشروعاً في قطاعات الأمن الغذائي والتغذية والتعافي المبكر.

 

بدوره أشاد دنيو بالجهود الإنسانية الكبيرة التي تبذلها المملكة من خلال المركز في مختلف دول العالم، مؤكدًا أن أعمال المركز أسهمت في التخفيف من معاناة الكثير من المحتاجين، لاسيما أنها استهدفت قطاعات حيوية وهامة في حياة الإنسان.

جرى ذلك خلال لقائهما في مقر المنظمة بالعاصمة الإيطالية روما، حيث بحثا الأمور ذات الاهتمام المشترك المتعلقة بالمجال الإنساني والإغاثي، خصوصا ما يتصل بقطاعات الأمن الغذائي والتغذية والتعافي المبكر، ومناقشة سبل تعزيز التعاون المشترك بين الجانبين بما يسهم في تحقيق العيش الكريم للشعوب المتضررة والمحتاجة.

 

يذكر أن مركز الملك سلمان للإغاثة نفذ خمسة مشاريع عبر منظمة ( الفاو ) لصالح اليمن بقيمة تجاوزت 33 مليون دولار أمريكي، في قطاعي الأمن الغذائي والزراعي والتعافي المبكر.

الفاو مركز الملك سلمان للإغاثة الامن الغذائي السعودية المملكة العربية السعودية

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