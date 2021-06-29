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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ديني

الأوقاف تجهز مفاجأة لرواد معرض الكتاب الدولي بالقاهرة

وزارة الأوقاف
وزارة الأوقاف

أعلن المجلس الأعلى للشئون الإسلامية التابع لوزارة الأوقاف  مجموعة مفاجآت لزوار جناحه بالمعرض الدولي للكتاب الثاني والخمسين بالقاهرة بصالة(4)  (B34) .

أولاً   : موسوعة الخطب العصرية تسعة أجزاء (فقط 120 جنيه ) .
ثانيًا : خصم 25% على جميع المطبوعات والإصدارات .

ثالثًا : خصم 20% على المنتخب في تفسير القرآن الكريم عربي ولغات.

رابعا :خصم 20% على الموسوعات المختلفة .
خامسا :  خصم 50% على جميع الإصدارات الإلكترونية .
إضافة إلى الهدايا التالية :

• صرفCD أو DVD لكل من يشتري بــ 50 جنيهًا فأكثر كهدية واحدة لكل مشترٍ.
• صرف (3)CD أو DVD لكل من يشتري بــ 100 جنيه فأكثر كهدية واحدة لكل مشترٍ.
• مجلات مجانية لجميع المشترين لحين نفاذ الكمية.


من جانبها أعلنت دار الإفتاء المصرية، عن مشاركتها هذا العام بجناح خاص في معرض القاهرة الدولي للكتاب في دورته 52، المزمع عقدها في الأول من يوليو 2021، حيث تعرض إصدارتها في صالة 4 جناح B41.

 

وصرح محمد فايد -مدير الإصدارات بدار الإفتاء المصرية- أن مشاركة الدار في معرض الكتاب تأتي استكمالًا لاستراتيجيتها التي تبنتها منذ سنوات لنشر صحيح الدين، ومواجهة الأفكار الدينية المتطرفة، والمفاهيم المتشددة من خلال إصدارات دار الافتاء  التي تتبنى الفكر الوسطي والمنهجية العلمية المنضبطة.

 

وأضاف أن دار الإفتاء حريصة كل عام على المشاركة في معرض الكتاب، حيث تعد فرصة كبيرة لإيصال رسالتها وإصداراتها المتنوعة إلى أكبر عدد ممكن من القراء والمثقفين، وهو ما تحرص عليه الدار منذ سنوات حيث تقدم إصداراتها بأسعار في متناول الجميع.

 

وحول إصدارات الدار التي سيتم عرضها في جناح دار الإفتاء بمعرض الكتاب هذا العام، أوضح فايد أن من أبرز هذه الإصدارات كتاب: "فتاوى النوازل .. وباء كورونا" لفضيلة الدكتور شوقي علام مفتي الجمهورية، و"القضايا المتعلقة بذوي الهمم من واقع فتاوى دار الإفتاء"، "قضايا فقه الدولة"، "وقضايا تشغل الأذهان"، وموسوعة دليل الأسرة في الإسلام بجزأيها، و"تنظيم النسل وتحديده في الإسلام"، وموسوعة "الفتاوى المهدية في الوقائع المصرية"، و"أحكام المسنين"، و"فتاوى وأحكام المرأة في الإسلام".

 

وأشار إلى أنه من بين الإصدارات كذلك كتاب "فتاوى وأحكام المعاملات المالية"، و"الفتاوى الطبية"، و"فتاوى الشباب"، و"الأحكام المتعلقة بالرياضة والألعاب"، و"الجهاد: مفهومه وضوابطه وأحكامه"، و"القضايا المتعلقة بالجندية" و"العلاقة بين المسلمين والمسيحيين من واقع فتاوى دار الإفتاء"، وموسوعة الأعمال الكاملة للعلامة محمد فرج السنهوري" في 13 مجلدًا، و"موسوعة السياسة الشرعية"، و"ضوابط الاختيار الفقهي عند النوازل"، وغيرها الكثير من الإصدارات المتنوعة التي تغطي كافة التساؤلات التي قد تأتي إلى أذهان القراء والباحثين من المتخصصين وغير المتخصصين.

 

الأوقاف المعرض الدولي للكتاب موسوعة الخطب تفسير القرآن الكريم الإصدارات الإلكترونية

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