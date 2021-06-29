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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

موسيمانى يكشف حقيقة اقتراب لورش من الأهلي

بيتسو موسيماني المدير
بيتسو موسيماني المدير الفني لفريق الأهلي

كشف بيتسو موسيمانى المدير الفني لفريق الأهلي، حقيقة اقتراب ثيمبينكوسي لورش مهاجم فريق أولاندو بايرتس الجنوب أفريقي، من الانضمام إلى النادي الأهلي، خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

وكتب بيتسو موسيماني المدير الفني لفريق الأهلي على حسابه الشخصي، على موقع التواصل الإجتماعي “ تويتر”: هناك شائعات أن الأهلي يريد التعاقد مع لورش".

وتابع موسيماني:" لو أن هذا سيحدث، سوف أتصل بالرئيس أولا، لأطلب موافقته".

 

وشارك لورش مع أولاندو في 24 مباراة في مختلف المسابقات الموسم الماضي، سجل خلالهما خلالهما 4 أهداف، وصنع 5 آخرين.

 

وتبلغ القيمة التسويقية لـ لورش 875 ألف يورو، وفقا لموقع ترانسفير ماركت العالمي.

 

انفراجة في ملف تعاقد النادي الأهلي مع سيرينو

 

قال الإعلامي هاني حتحوت، إن النادي الأهلي يدرس طلب مدربه بيتسو موسيماني، بفتح المفاوضات مجددا مع صن داونز لضم سيرينو.

 

وأضاف هاني حتحوت خلال برنامج «الماتش» الذي يقدمه على قناة « صدى البلد»، إن موسيمانى طالب إدارة التخطيط بالأهلي بضم سيرينو لاعب صن داونز بالفترة المقبلة.

 

وأوضح هاني حتحوت، إن هناك انفراجة كبيرة في الصفقة، بعد أن أخبر موسيمانى إدارة ناديه، بأن صفقة ضم سيرينيو، لن تزيد عن مليون و600 ألف دولار، وهو ما جعل إدارة الأهلي ترحب بفتح باب المفاوضات من جديد مع اللاعب وناديه الجنوب إفريقي.

 


 

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