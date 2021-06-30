رئيس جامعة طنطا: الانتهاء من إعادة الهيكلة الإدارية والمالية وفقًا لنموذج الإدارة بالأهداف

8مراكز رئيسية بالهيكل الوظيفى الجديد.. وقياس الأداء بانجاز الأهداف تطبيق المبادرات الرئاسية للتحول الرقمي والشمول المالى ودعم التنمية المستدامة

أعلن الدكتور محمود ذكي رئيس جامعة طنطا خلال اجتماع مجلس الجامعة عن الانتهاء من إعادة الهيكلة الإدارية والمالية لمنظومة المراكز والوحدات والحسابات الخاصة بجامعة طنطا طبقا لنموذج الادارة بالأهداف وتطبيق آليات الشمول المالي ‏لتطوير الأداء المؤسسي بالجامعة، لدعم خطة التنمية المستدامة 2030 وتطبيقا للمبادرات الرئاسية للتحول الرقمي والشمولية.



‏أوضح رئيس الجامعة أنه قام باختيار فريق من الخبراء والمختصين من أعضاء هيئة التدريس والعاملين والقانونيين بهدف الوصول إلى أفضل صيغة نموذج ادارى متطور يتواكب مع الأهداف الاستراتيجية للجامعة ويواكب خطة التنمية المستدامة لمصر 2030 والتي تبناها الرئيس السيسى .

‏أكد الدكتور محمود ذكى ‏أن إجراءات إعادة الهيكلة تمت على ثلاث مراحل متكاملة الأولى تم فيها إعداد دراسة جدوى متكاملة عن المراكز والوحدات الحالية بالجامعة ووضع تصور للتطوير والمرحلة الثانية تضمنت عقد حلقات نقاش موسع مع كبار المديرين في المراكز والوحدات واصحاب الخبرات الإدارية بالجامعة لوضع تصور متكامل لإعادة الهيكلة الإدارية لتجنب سلبيات المنظومة التي كانت قائمة بالفعل واضافة إيجابية متنوعة اما المرحلة الثالثة ففد تم فيها صياغة النموذج الإداري الوظيفي لجامعة طنطا كمؤسسة تعليمية وبحثية تقدم خدماتها لطلاب الجامعة ومنتسبيها والمجتمع لضمان أفضل أداء مؤسسي متاح وإيجاد الفرص الاستثمارية التي تساهم في رفع الموارد الذاتية للجامعة

أشار رئيس الجامعة إلى أن هيكل التنظيم الوظيفي الجديد يتضمن 8 وحدات ومراكز رئيسية هى الأداء المؤسسي, الخدمات الإلكترونية, التدريب المستدامة,التحول الرقمي والشمول المالي التطوير المستدامة العلاقات الدولية وشؤون الوافدين, الخدمات العامة والأكاديمية,الوحدات والمراكز الاقتصادية ذات الطابع الخاص, موضحا أن هذا الهيكل الجديد يخدم كافة القطاعات بالجامعة, وتم تحديد أهداف موضوعية ‏قابلة للقياس لكل مركز وفي إطار زمني محدد ويكون قياس الأداء بناء على مدى تحقيق الأهداف المطلوبة.