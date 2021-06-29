البابا ينعي ساويرس الأب وينيب أسقف البحر الأحمر لصلاة الجنازة

نعى قداسة البابا تواضروس الثاني رجل الأعمال المصري أنسي ساويرس الذي رحل عن عالمنا اليوم، كما أناب قداسته، نيافة الأنبا إيلاريون أسقف البحر الأحمر للمشاركة في صلوات الجنازة وتقديم التعزية للأسرة باسم قداسته.



وقال قداسة البابا تواضروس في نعي رجل الأعمال أنسي ساويرس: "يعز علينا رحيل رجل الأعمال والأرخن الفاضل أنسي ساويرس، الذي تنيح اليوم عن عمر يناهز ٩١ عامًا، تاركًا وراءه إرثًا زاخرًا من العمل والتعمير والتنمية والإسهامات الكبرى مع الوطن والكنيسة.



وأضاف البابا تواضروس في نعي رجل الأعمال: نطلب لنفسه البارة النياح والراحة، ولأعضاء الأسرة الأعزاء تعزيات الروح القدس.