عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

البابا ينعي ساويرس الأب وينيب أسقف البحر الأحمر لصلاة الجنازة

صدى البلد

نعى قداسة البابا تواضروس الثاني رجل الأعمال المصري أنسي ساويرس الذي رحل عن عالمنا اليوم، كما أناب قداسته، نيافة الأنبا إيلاريون أسقف البحر الأحمر للمشاركة في صلوات الجنازة وتقديم التعزية للأسرة باسم قداسته.


وقال قداسة البابا تواضروس في نعي رجل الأعمال أنسي ساويرس: "يعز علينا رحيل رجل الأعمال والأرخن الفاضل أنسي ساويرس، الذي تنيح اليوم عن عمر يناهز ٩١ عامًا، تاركًا وراءه إرثًا زاخرًا من العمل والتعمير والتنمية والإسهامات الكبرى مع الوطن والكنيسة.


وأضاف البابا تواضروس في نعي رجل الأعمال: نطلب لنفسه البارة النياح والراحة، ولأعضاء الأسرة الأعزاء تعزيات الروح القدس.

البابا تواضروس أنسي ساويرس تواضروس ساويرس رجل الأعمال

ترشيحاتنا

تعرف على تيسيرات القانون لشركات دعم المشروعات الصغيرة

دب الماء أقوى مخلوق على الأرض.. طوله 1 مللي ويمكنه العيش في الفضاء|فيديو

الاتفاق تم .. موعد أول ظهور لـ تاكيس جونيس فى تدريب بيراميدز

الكنيسة الإنجيلية ناعية أنسي ساويرس: رجل عظيم وعنوان للتميز

لمدة شهر .. تحويلات مرورية لتنفيذ مشروع أعمال محور الفردوس بشارع أحمد سعيد

الفاو يشيد بجهود السعودية في التخفيف عن المحتاجين في العالم

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

توفي منذ يومين.. لماذا أجلت عائلة أنسي ساويرس إعلان خبر الوفاة؟.. تفاصيل

تاكيس جونيس يقترب من تدريب بيراميدز خلفا لـ أورابارينا

حسن راتب فى التحقيقات : معرفش حاجة عن التنقيب عن الآثار ولم أمول أحدا

وزير النقل يشدد على منع دخول أي راكب لمحطة القطار بدون تذكرة

الحالات التي يجوز فيها فصل الموظف الإخواني ..تفاصيل

الناس عارفة شغلتك الحقيقية.. حسام حبيب يتهم نضال الأحمدية بإدارة شبكة مشبوهة

نضال الأحمدية ترد بقوة على فيديو حسام حبيب: رجل يعانى من الغطرسة

خاص.. تطورات الحالة الصحية لـ وزير الرياضة بعد خضوعه لعملية جراحية

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

7 آلاف سنة.. اكتشاف أثري داخل كهف في السعودية |صور

افتتاح السفارة الإسرائيلية في الإمارات.. صور

فوائد كثرة شرب الماء للجسم وعلامات تدل أنك تفقدها

فيلم رعب.. شاهد حيتان قاتلة تهاجم صيادًا في عرض البحر

فيديو

أول رادار مصري| القوات المسلحة تستعرض إمكانيات الدفاع الجوي بمناسبة عيدها

قائد قوات الدفاع الجوي: مستعدون لمواجهة أي تهديدات لحماية أمن مصر القومي

الفن الأصيل.. دعم الفنانين لـ شيرين عبد الوهاب

فيديوجراف.. حقنة ثمنها 35 مليون جنيه..نجاح حملة انقذوا رشيد

المزيد

ساحة رأي

رانيا الفولي تكتب: «سقوط حنين» (1)

د. علاء الشال يكتب: المجالس بالأمانات

محمد أبوزيد محمد يكتب: بين فستان ونقاب.. يا قلب لا تحزن !

د. خالد بارود يكتب: مصر الجديدة بعيون فلسطينية

أحمد فهيم يكتب: «جاويش»

نرمين الشال تكتب: حنين ومودة.. واستهداف الصغار

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد نوار

حَسْبُنَا مَا وَجَدْنَا عَلَيْهِ آبَاءَنَا

هويدا دويدار

انتهاك منصات التواصل للقيم المجتمعية

د. جهاد عودة

«حروب بر مصر 2021»: صراع البلوكتشان الدولى

ريهام مازن

تجريم الختان.. انتصار للمرأة المصرية

حسين متولى

إسكان النقابات

مجدي أبوزيد

أنقذوا المعاهد العليا الخاصة من الإغلاق

إبراهيم شعبان

100 عام.. لماذا تخلفت الدول العربية؟

د.مجدي بدران

الخيار فاكهة ترفع المناعة

اﻟﻤﺰﻳﺪ