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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

6 مناهج جديدة.. خطة سعودية لتطوير التعليم وتنقيح الدراسات الإسلامية.. تفاصيل

صدى البلد

تستعد وزارة التعليم السعودية لتطوير شامل على صعيد المناهج فى كل المراحل الدراسية بداية من العام الدراسي المقبل 1443هـ.

 

واشتمل الإعلان الذي أصدرته وزارة التعليم السعودية عن ترحيل الكتب المدرسية إلى إدارات التعليم، استعداداً للعام المقبل، ستة مناهج جديدة، ستنضم إلى قائمة كتب الطلاب، منها أدلة الدفاع عن النفس للمرحلة الابتدائية، ضمن سلسلة قراراتٍ اتخذتها الوزارة متعلقة بتطوير المناهج الدراسية.

 

وبحسب وسائل إعلام سعوية فقد تضمن المقررات الجديدة مادة اللغة الإنجليزية للصفوف الأولية، وكتاب المهارات الحياتية والأسرية، والمهارات الرقمية، والتفكير الناقد، وأدلة المعلم للدفاع عن النفس في المرحلة الابتدائية، ومناهج السنة المشتركة في مسارات الثانوية العامة، إضافة إلى تنقيح مناهج الدراسات الإسلامية، والدراسات الاجتماعية، وزيادة الإثراءات والتطبيقات والتدريبات في مادتي العلوم والرياضيات.

 

وكانت وزارة التعليم السعودية قد أعلنت في وقت سابق إنها واصلت عمليات ترحيل أكثر من 71 مليون كتاب مدرسي للفصل الدراسي الأول لجميع المراحل، واستكمال وصولها لإدارات التعليم في مناطق ومحافظات السعودية، ضمن جهودها للاستعداد المبكر للعام الدراسي المقبل 1443هـ.

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وبحسب موقع سبق المتخصص فى الشأن السعودي فقد أنهت الوزارة طباعة 28,452,093 كتاباً مدرسياً للمرحلة الابتدائية، و14,767,573 كتاباً مدرسياً للمرحلة المتوسطة، و26,886,034 كتاباً مدرسياً للمرحلة الثانوية، بإجمالي 70,105,700 كتاب مدرسي لمدارس التعليم العام، كما أنهت طباعة 187,266 كتاباً مدرسياً لمدارس تحفيظ القرآن الكريم، و375,125 كتاباً مدرسياً لمدارس تعليم الكبار ومحو الأمية ورياض الأطفال وبرنامج مجتمع بلا أمية، و28,100 كتاب مدرسي للعوق البصري "برايل". 

 

ويضاف إلى ذلك 22,541 كتاباً للطالب والأنشطة لمعاهد وبرامج التربية الفكرية لجميع المراحل و1,054,539 كتاباً مدرسياً للمدارس العالمية، و55,134 كتاباً مدرسياً للمدارس السعودية في الخارج، و160,350 كتاباً مدرسياً للمدارس العربية في جيبوتي، و62,156 دليل معلمٍ لرياضة الدفاع عن النفس، و3,500 كتاب للغة الصينية في المرحلة الثانوية، بإجمالي 71,863,645 كتاباً مدرسياً للعام 1443هـ لجميع المراحل الدراسية الفصل الدراسي الأول.

التعليم الدراسات الإسلامية السعودية مناهج المراحل الدراسية

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