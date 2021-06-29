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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

ما هي عقوبة مساعدة العمالة المخالفة في السعودية ؟

السعودية
السعودية

كشف المتحدث الرسمي للأمن العام بالمملكة العربية السعودية ، العميد سامي الشويرخ  عن جهود مكافحة الدخول غير النظامي للمملكة لـ العمالة المخالفة.

وأبان المتحدث الرسمي للأمن العام بالمملكة العربية السعودية  في تصريحات اعلامية له، أن عقوبات من يتعاون مع العمالة المخالفة، سواء بتسهيل دخولها أو إيوائها أو توظيفها، قد تصل إلى غرامة مليون ريال والسجن من 5 إلى 15 عامًا ومصادرة وسيلة الإيواء والنقل، بالإضافة إلى التشهير بالمنشأة والشخص المرتكب للمخالفة.

 

وشدد الشويرخ على أهمية تعاون المواطن والمقيم مع الحملات الأمنية المعنية بمكافحة العمالة غير النظامية بالمملكة.

 وأشار إلى أن جزءا كبيرا من النتائج الإيجابية للحملات الأمنية ضد العمالة المخالفة كان بسبب تعاون المواطن والمقيم.

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بخصوص العمالة الوافدة.. بيان عاجل من السفارة السعودية في الفلبين

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قرار عاجل من الجوازات السعودية بشأن العمالة الوافدة

وكانت  وزارة  الداخلية السعودية بيانا قالت فيه: “أسفرت الحملات الميدانية المشتركة التي انطلقت من يوم الأربعاء 15 / 11 / 2017  حتى نهاية يوم الخميس 24 / 6 / 2021م لتعقب وضبط مخالفي أنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود، التي تمت في مناطق المملكة كافة، عن ضبط عدد كبير المخالفين”.

 

وأضافت الوزارة السعودية بحسب وكالة الأنباء السعودية “واس”: “بلغ إجمالي المخالفين الذين تم ضبطهم بالحملات الميدانية الأمنية والمشتركة في مناطق المملكة كافة 5651619 مخالفاً، منهم 4323083 مخالفاً لنظام الإقامة، و803186 مخالفاً لنظام العمل، و525350 مخالفاً لنظام أمن الحدود”.


وتابع البيان: كما  بلغ إجمالي من تم ضبطهم خلال محاولتهم التسلل عبر الحدود إلى داخل المملكة 116930 شخصاً، 43% منهم يمنيو الجنسية، و54% إثيوبيو الجنسية، و3% جنسيات أخرى، كما تم ضبط 9550 شخصاً لمحاولتهم التسلل عبر الحدود إلى خارج المملكة.

واستطرد البيان قائلا: “وبلغ إجمالي المتورطين في نقل وإيواء مخالفي أنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود والتستر عليهم الذين تم ضبطهم 8241 شخصاً.


وأوضح أن إجمالي المواطنين الذين تم إيقافهم لتورطهم في نقل أو إيواء وافدين مخالفين للأنظمة بلغ 2769 مواطناً، تم استكمال الإجراءات النظامية بحق 2763 منهم وإخلاء سبيلهم، وتستكمل الجهات المختصة تنفيذ الأنظمة بحق بقية الموقوفين وعددهم 6 سعوديين.


وقال: فيما بلغ إجمالي من يتم إخضاعهم حالياً لإجراءات تنفيذ الأنظمة 68431 وافداً مخالفاً، منهم 60840 رجلاً، و7591 امرأة.


ونوهت الوزارة إلى أنه تم إيقاع العقوبات الفورية بحق 715216 مخالفاً، وإحالة 913306 مخالفين لبعثاتهم الدبلوماسية للحصول على وثائق سفر، وإحالة 1050132 مخالفاً لاستكمال حجوزات سفرهم، وترحيل 1559919 مخالفاً.


وأكدت وزارة الداخلية أنه يعاقب كل من يسهل دخول المتسلل للمملكة أو نقله داخلها أو يوفر له المأوى أو يقدم له أي مساعدة أو خدمة بأي شكل من الأشكال، بعقوبات تصل إلى السجن مدة 15 سنة، وغرامة مالية تصل إلى مليون ريال، ومصادرة وسيلة النقل والسكن المستخدم للإيواء، والتشهير به.

 

وذكرت الوزارة أن هذه الجريمة تعد من الجرائم الكبيرة الموجبة للتوقيف، والمخلة بالشرف والأمانة، حاثة الجميع على الإبلاغ عن أي حالات مخالفة على الرقم (911) بمنطقتي مكة المكرمة والرياض، و(999) و(996) في جميع مناطق المملكة.

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