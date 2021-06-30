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جامعة القاهرة تواصل امتحانات الفصل الدراسي الثاني .. الخشت: الامتحانات تشهد هدوءًا واستقرارًا في جميع الكليات.. والزراعة تحل مشاكل الطلاب غير المتوفر لديهم إنترنت

جامعة القاهرة
جامعة القاهرة

جامعة القاهرة تواصل امتحانات الفصل الدراسي الثاني 

الدكتور محمد عثمان الخشت: الامتحانات تشهد هدوءًا واستقرارًا في جميع الكليات 

كلية الزراعة تحل مشاكل الطلاب غير المتوفر لديهم إنترنت 

تواصل كليات  جامعة القاهرة  امتحانات الفصل الدراسي الثاني للعام الجامعي 2020 - 2021، والتي تجرى بنظامي الإلكتروني والحضوري طبقًا للوائح المعدلة، وتأتي بنظام الأسئلة الموضوعية، ويؤديها نحو 270 ألف طالب وطالبة بالمراحل الدراسية المختلفة بجميع كليات الجامعة ومعاهدها.
 

كشفت اتحاد طلاب كلية الزراعة جامعة القاهرة ، عن موعد  عقد امتحان الفصل الدراسى الثانى لمقرر التفكير النقدى . 

وقال اتحاد طلاب كلية الزراعة جامعة القاهرة ، موعد عقد امتحان الفصل الدراسى الثانى لمقرر التفكير النقدى ، يوم الثلاثاء الموافق ١٣ من يوليو القادم فى الساعة التاسعة صباحا ، اونلاين على المنصة الالكترونيه لجامعة القاهرة .

كما نوهت إدارة كلية الزراعة ، من لم يتوفر لديه من الطلاب المسجلين للمقرر وسيلة اتصال بالإنترنت لأداء الامتحان اونلاين ، علية التوجه لمكتب وكيل الكلية لشئون التعليم والطلاب لتقديم إفادة وسيتم امتحانه اونلاين من داخل الكلية . 

وفى نفس السياق ، كشف الدكتور محمود السعيد عميد كلية السياسة والاقتصاد بجامعة القاهرة ، عن اجواء امتحانات الفصل الدراسى الثانى للعام الجامعى 2020-2021 .

وقال الدكتور محمود السعيد خلال تصريح لصدى البلد ، ان الكلية تواصل امتحانات الفصل الدراسى الثانى بشكل طبيعى دون حدوث اى مشاكل تواجه الطلاب .

وكان قد أوضح الدكتور محمود السعيد، أنه لا يوجد عدد كبير من الطلاب قاموا بتقديم اعتذار عن الامتحانات خاصة أن الكلية تعقد الامتحانات اونلاين على المنصة الالكترونية لجامعة القاهرة .

كما كشف الدكتور شريف شاهين، عميد كلية الآداب جامعة القاهرة، عن موعد انتهاء امتحانات الفصل الدراسي الثاني بالكلية.

وقال عميد آداب القاهرة في تصريح لـ"صدى البلد"، إن امتحانات الفصل الدراسي الثاني للعام الجامعي 2020-2021 ، ستنتهى يوم الأربعاء الموافق 30 من يونيو الجارى لجميع الفرق الدراسية.

وتعقد الامتحانات، اليوم، بكليات التجارة (الفرقة الثالثة)، والآداب (الفرقة الرابعة)، والإعلام (الفرقة الأولي) بنظام Online، والتخطيط الإقليمي والعمراني (الفرقة الأولي - الفرقة الفرقة الثانية) بنظام Online، والتربية النوعية (الفرقة الأولى)، والحاسبات والذكاء الاصطناعي (الفرقة الأولى)، والصيدلة (الفرقة الأولي)، وطب الآسنان (الفرقة الأولي).
 

بدء ظهور نتائج امتحانات الفصل الدراسي الثاني


أعلن الدكتور محمد عثمان الخشت رئيس جامعة القاهرة، بدء ظهور نتائج امتحانات الفصل الدراسى الثانى ببعض الكليات بعد عملية التصحيح والرصد التى بدأت مباشرة عقب انتهاء كل امتحان، مشيرًا إلى استكمال إعلان جميع نتائج الفرق الدراسية بكلية الآثار (البرامج العامة والخاصة العربية والإنجليزية الساعات المعتمدة واللائحة القديمة) حيث كانت الامتحانات بنظام البابل شيت وتم تصحيحها في نفس يوم الامتحان ومراجعتها واعتمادها وإعلانها على الموقع الإلكتروني للكلية.

 

وأكد رئيس جامعة القاهرة، أن الامتحانات تشهد هدوءًا واستقرارًا في جميع الكليات وأنه يتابع مع اللجنة العليا للامتحانات سير انتظام الامتحانات في الكليات والتي تجرى بهدوء منذ بدايتها ولم يتم رصد أية معوقات أو مشكلات نتيجة الإجراءات الصارمة التي اتخذتها الجامعة، مشيرًا إلى أنه تم وضع خطة شاملة لكل الكليات والمعاهد قبل بدء الامتحانات تشتمل على معالم إستراتيجية لادارة الامتحانات، وتشكيل لجنة عليا للمتابعة والتدخل الفوري ومتابعة تنفيذ القواعد والإجراءات الاحترازية المقررة بشكل يومي من خلال اللجان العليا المشكلة بكل كلية والتعامل مع أية مشكلة طارئة أثناء الامتحانات واتخاذ القرار المناسب بشأنها، إلى جانب لجان ممتحنين بكل كلية لملائمة الامتحان للمنهج والمعايير الأكاديمية ولمستوى الطلاب.


 

جامعة القاهرة امتحانات الفصل الدراسي الثاني كلية الزراعة اتحاد طلاب كلية الزراعة الدكتور محمود السعيد

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