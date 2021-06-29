عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

نقيب الإعلاميين مهنئا الرئيس : 30 يونيو ثورة بناء

طارق سعدة نقيب الإعلاميين
طارق سعدة نقيب الإعلاميين

هنأ النائب الدكتور طارق سعدة نقيب الإعلاميين وعضو مجلس الشيوخ فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي وجموع المصريين بمناسبة الاحتفال بذكرى ثورة 30 يونيو 2014


قال نقيب الإعلاميين إن ثورة 30 يونيو،  كانت بمثابة طوق النجاة الذي أنقذ مصر وشعبها العظيم من حكم جماعة الإخوان برئاسة الرئيس عبد الفتاح السيسي التى حاولت هدم الدولة وتفكيكها  ولكن بعد  8 سنوات استعادت مصر مكانتها  دوليًا وإقليميا ودورها الرئيسي في حفظ أمن واستقرار المنطقة.


واكد نقيب الإعلاميين ونحن  نحتفل بمرور 8 سنوات على ذكرى ثورة 30 يونيو المجيدة، نحتفل أيضا بمرور سبع سنوات على تولي الرئيس عبدالفتاح السيسي قيادة مصر قدم خلالها من الإنجازات ما يخلد اسمه ويكتبه بحروف من ذهب على صفحات التاريخ المصري، فما فعله الرئيس السيسى وما قدمه لمصر فى 7 سنوات، عجز عن إنجازه الآخرون فى عشرات السنين.


حيث لم تكن ثورة 30 يونيو مجرد انتفاضة شعبية ضد فشل السلطة الحاكمة التي اختطفت الحكم في غفلة من الزمن؛ بل كانت ثورة بناء وتعمير وتحرير وحددت أهدافها بوضوح وتطلعاتها بشفافية، وتعهداتها بمسئولية..


وأكد ان  التحلي بروح ثورة 30 يونيو، ووضع مصلحة الوطن فوق كل اعتبار من أهم المبادئ التي يجب التمسك بها في حربنا لاقتلاع جذور الإرهاب والتطرف


واختتم نقيب الإعلاميين تهنئته قائلا ٠مازلنا  ننتظر يا فخامة الرئيس  المزيد من العمل والاجتهاد للارتقاء بالوطن حتى يحتل مكانته اللائقة بين الأمم والشعوب حفظ الله مصرنا الغالية وقائدها وشعبها العظيم وخير أجناد الأرض من كل مكروه وسوء.

30 يونيو نقيب الإعلاميين الإعلاميين ثورة 30 يونيو السيسي

ترشيحاتنا

المانيا بالقوة الضاربة أمام إنجلترا في يورو 2020

أمريكا تهدد إثيوبيا وإريتريا بشأن الأعمال العدائية في إقليم تيجراي

رسميا .. إقالة أروابارينا المدير الفني لـ بيراميدز

صحة النواب تطالب بتعديل تشربعات التراخيص الطبية

أثارت غضب كثيرين .. هجوم حاد على عروس بعد تركها هذه الرسالة

حصول مطاري طابا ومرسى مطروح على شهادة الاعتماد الصحي للسفر الآمن

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

توفي منذ يومين.. لماذا أجلت عائلة أنسي ساويرس إعلان خبر الوفاة؟.. تفاصيل

تاكيس جونيس يقترب من تدريب بيراميدز خلفا لـ أروابارينا

تجديد حبس علا القرضاوي 45 يوما على ذمة التحقيقات

مفاجأة مدوية حول أزمة مشاركة لاعبي الأهلي في أولمبياد طوكيو

حسن راتب فى التحقيقات : معرفش حاجة عن التنقيب عن الآثار ولم أمول أحدا

الناس عارفة شغلتك الحقيقية.. حسام حبيب يتهم نضال الأحمدية بإدارة شبكة مشبوهة

مصير الأهلي.. حالة واحدة تحسم تأهل الوداد لنهائي أفريقيا بدلا من كايزر تشيفز

وزير النقل يشدد على منع دخول أي راكب لمحطة القطار بدون تذكرة

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

دب الماء أقوى مخلوق على الأرض.. طوله 1 مللي ويمكنه العيش في الفضاء|فيديو

7 آلاف سنة.. اكتشاف أثري داخل كهف في السعودية |صور

افتتاح السفارة الإسرائيلية في الإمارات.. صور

فوائد كثرة شرب الماء للجسم وعلامات تدل أنك تفقدها

فيديو

فيديوجراف.. رد حسام حبيب وشيرين عبد الوهاب على التسجيل الصوتي المسرب

أول رادار مصري| القوات المسلحة تستعرض إمكانيات الدفاع الجوي بمناسبة عيدها

قائد قوات الدفاع الجوي: مستعدون لمواجهة أي تهديدات لحماية أمن مصر القومي

الفن الأصيل.. دعم الفنانين لـ شيرين عبد الوهاب

المزيد

ساحة رأي

رانيا الفولي تكتب: «سقوط حنين» (1)

د. علاء الشال يكتب: المجالس بالأمانات

محمد أبوزيد محمد يكتب: بين فستان ونقاب.. يا قلب لا تحزن !

د. خالد بارود يكتب: مصر الجديدة بعيون فلسطينية

أحمد فهيم يكتب: «جاويش»

نرمين الشال تكتب: حنين ومودة.. واستهداف الصغار

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد نوار

حَسْبُنَا مَا وَجَدْنَا عَلَيْهِ آبَاءَنَا

هويدا دويدار

انتهاك منصات التواصل للقيم المجتمعية

د. جهاد عودة

«حروب بر مصر 2021»: صراع البلوكتشان الدولى

ريهام مازن

تجريم الختان.. انتصار للمرأة المصرية

حسين متولى

إسكان النقابات

مجدي أبوزيد

أنقذوا المعاهد العليا الخاصة من الإغلاق

إبراهيم شعبان

100 عام.. لماذا تخلفت الدول العربية؟

د.مجدي بدران

الخيار فاكهة ترفع المناعة

اﻟﻤﺰﻳﺪ