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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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تعليم

بمجموع 240 درجة

بمجموع 240 درجة.. محافظ أسيوط يعتمد تنسيق القبول بالصف الأول الثانوى العام

محافظ أسيوط يعتمد
محافظ أسيوط يعتمد تنسيق القبول بالصف الاول الثانوى العام

اعتمد اللواء عصام سعد محافظ أسيوط تنسيق الشهادة الاعدادية على أن يكون الحد الأدنى للقبول بالصف الأول الثانوي العام بالمدارس التابعة لمديرية التربية والتعليم بالمحافظة للعام الدراسي 2021/2022 بمجموع 240 درجة للحاصلين على الشهادة الإعدادية.

 

جاء ذلك بناءاً على قرار اللجنة المشكلة برئاسة محمد عبدالمحسن وكيل وزارة التربية والتعليم بالمحافظة وبعض قيادات مديرية التربية والتعليم وفقاً لمجموعة من الآليات التي ارتكز عليها المقترح ومنها عدد الفصول الدراسية المحددة للقبول بالصف الأول الثانوى والمجهزة بالإضافة إلى القرارات الوزارية المنظمة لكثافة المرحلة الثانوية وكثافة الفصل وهو أقصى كثافة يمكن للفصل استيعابه نظرًا لارتفاع الدرجات النهائية للطلاب في الفصل الدراسي الثاني .

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وعقد محافظ أسيوط اجتماعا قبل اعتماد القرار شارك فيه محمد عبدالمحسن وكيل وزارة التربية والتعليم بالمحافظة وبحضور المستشار محمد سليمان المستشار القانوني للمحافظة ومحمد ابراهيم وكيل مديرية التربية والتعليم وعبدالناصر حامد مدير عام التعليم العام بمديرية التربية والتعليم وهدى حسين مدير عام الشئون المالية والإدارية بمديرية التربية والتعليم ومحمد النمر مدير عام التعليم الفني بالمحافظة.


وأشار محافظ أسيوط، في بيان صادر عن مكتب إعلام المحافظة اليوم، إلى أنه حرصًا على مستقبل أولادنا وأحفادنا الطلاب وتحقيقاً لمبدأ تكافؤ الفرص أمام الطلاب للالتحاق بالمرحلة الثانوية فإنه تم تخفيض درجات القبول بالصف الأول الثانوى العام والإنتهاء إلى مجموع 240 درجة كحد أدني للقبول.

 

وأوضح أن تحديد هذا الحد الأدني جاء في ظل الإرتفاع الكبير في درجات الشهادة الإعدادية لعدد كبير من الطلاب وتحقيقا لمبدأ تكافوء الفرص بين جميع الطلاب وإتاحة الفرصة أمامهم للالتحاق بالتعلم الثانوى العام وفي ضوء الكثافة المحددة والمقترحة وللطلاب حرية التقديم بأي من مدارس التعليم الثانوي والفني المناظرة وفقاً لتنسيق وشروط ودرجات القبول بكل مدرسة.


وقال محافظ أسيوط إن القيادة السياسية والدولة تولي اهتماماً كبيرًا بالعملية التعليمية والنهوض بالتعليم ودعم المؤسسات التعليمية على وخاصة في ظل الجهود المبذولة لمواجهة فيروس كورونا المستجد والتعامل مع تداعياته.

 

وأشار إلى الدعم الذي توليه الحكومة للعملية التعليمية بمختلف مراحل التعليم وخاصة التعليم قبل الجامعي فضلًا عن التوسع في إنشاء مدارس جديدة بمختلف القرى والنجوع وحل مشكلة ارتفاع الكثافات ببعض المدارس وتطوير المناهج وتحديث الوسائل التعليمية وطرق التدريس لتواكب المستجدات مطالباً قيادات مديرية التربية والتعليمة والعاملين بالحقل التعليمي معلمين وطلاب ببذل المزيد من الجهد والتفوق في الدراسة لتحقيق أعلى النتائج.

 

وأكد أن محافظة أسيوط من أعلى المحافظات التي حظيت بالتوسع في إنشاء مدارس جديدة بالقرى الأكثر احتياجاً مع الاهتمام بالعملية التعليمية والنهوض بالتعليم ودعم المؤسسات التعليمية وحل مشكلة ارتفاع الكثافات ببعض المدارس.  
 

كان اللواء عصام سعد محافظ أسيوط قد اعتمد  نتيجة الدور الأول للفصل الدراسي الثاني للشهادة الإعدادية العامة للعام الدراسي 2020 / 2021 بنسبة نجاح بلغت 73.75 % لكل من الطلاب النظاميين والمنازل والوافدين ونسبة بلغت 89.68 % للإعدادية المهنية.


وأوضح محمد عبدالمحسن وكيل وزارة التربية والتعليم بأسيوط أن نتيجة الدور الاول للفصل الدراسي الثاني بلغت نسبة النجاح فيها للطلاب النظاميين والمنازل 73.75 % وبلغ عدد من اجتاز امتحانات الفصل الدراسي الثانى للإعدادية العامة 48 ألف و467 طالباً من إجمالي عدد الطلاب المقيدين البالغ عددهم 66 ألف و816 طالبًا.

 

ولفت إلى أن عدد الطلاب المقيدين من طلاب المدارس الاعدادية المهنية بلغ 10 ألف و607 طالبا نجح منهم 8059 طالبًا بنسبة نجاح بلغت 89.68 % فضلا عن نسبة نجاح الطلاب المكفوفين التي بلغت 50 % والطلاب الصم وضعاف السمع نسبة 71%.

محافظ أسيوط الشهادة الاعدادية تنسيق الثانوي التربية والتعليم بأسيوط الصف الأول اللواء عصام سعد

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