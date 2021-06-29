لمحاربة الغش التجاري.. ضبط كميات كبيرة من اللحوم الفاسدة في البحيرة

حملات تموينية

نفذت مديرية التموين بالبحيرة، بالتعاون مع مباحث التموين والطب البيطرى، حملات تموينية متنوعة لضبط المخابز البلدية المخالفة والسلع الغذائية غير الصالحة للاستهلاك الآدمي داخل الأسواق و محلات بيع المواد الغذائية بنطاق مركز كوم حمادة.

وأسفرت الحملات عن الآتي :-

- ضبط كمية كبيرة من كراتين الكبد المجمدة غير صالحة للاستهلاك الآدمي في أحد الثلاجات تزن 500 كجم.

- ضبط 77 كجم لحوم مجمدة معروضة للبيع في أحد الأسواق التجارية وغير صالحة للاستهلاك الأدمي.

- ضبط 16 كجم كبده في أحد ثلاجات بيع اللحوم المجمدة غير صالحة للاستهلاك الآدمي.

- ضبط كرتونة كبده تزن 5 كجم في أحد ثلاجات بيع اللحوم المجمدة منتهية الصلاحية.

- تحرير 3 محاضر عرض لحوم مكشوفة مما يعرضها للتلوث.

يذكر أن اللواء هشام آمنة محافظ البحيرة، شدد على تكثيف الحملات التموينية على الأسواق والمجازر والمخابز والمحال التجارية والعمل على ضبط الأسعار والتأكد من جودة السلع المعروضة ومطابقتها للمواصفات مع إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين للحفاظ على صحة المواطنين وضمان وصول الدعم لمستحقيه والالتزام بالقرارات التموينية المحددة والتأكد من إتباع كافة الإجراءات الاحترازية والوقائية.

في السياق نفسه نفذت مديرية التموين بالبحيرة برئاسة المحاسب مجدي الخضر، بالتنسيق مع مباحث التموين، حملات مكبرة بنطاق مراكز ( دمنهور، الرحمانية، أبو المطامير، شبراخيت، مدينة النوبارية) أسفرت عن تحرير الآتي:-

- 55 محضر ضد مخابز بلدية تجميع 149 شيكارة دقيق بلدى مدعم لإعادة بيعها بالسوق السوداء، و 308 بطاقة تموين).

- 11 محضر ضد مصانع ومحال تجارية وتم ضبط( 1000 لتر زيت طعام مجهول المصدر، 46 عبوة أدوية بيطرية منتهية الصلاحية، 750 كجم مخللات مجهولة المصدر و بدون أي علامات أو بيانات، 2400 زجاجة مياه غازية مجهولة المصدر و بدون مستندات أو فواتير).

حملات تموينية في البحيرة

كما نفذت مديرية التموين بالبحيرة، بالتعاون مع مباحث التموين والطب البيطرى، حملات تموينية متنوعة ضبط المخابز البلدية المخالفة والسلع الغذائية الغير صالحة للاستهلاك الآدمي داخل الأسواق و محلات بيع المواد الغذائية بنطاق مركز وادى النطرون.

وأسفرت الحملة عن تحرير 5 محاضر مخالفة ضد المخابز البلدية عبارة عن الآتي

- محضر غلق مخبز بلدى أثناء فترات العمل الرسمية بدون إذن رسمى.

- محضر نقص وزن وعدم وجود سجل زيارات

- محضر إنتاج خبز بلدي غير مطابق للمواصفات

- محضر عدم وجود سجل زيارات بالمخبز

- محضر عدم نظافة أدوات العجين.