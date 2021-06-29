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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

استشاري جراحات السمنة: هناك طفرة كبيرة في عمليات التجميل وشفط الدهون من خلال تقنية الفيزر

الدكتور أحمد السبكي،
الدكتور أحمد السبكي، استشاري جراحات السمنة والسكر

قال الدكتور أحمد السبكي، استشاري جراحات السمنة والسكر بجامعة عين شمس، إن هناك طفرة كبيرة حدثت في عمليات التجميل وشفط الدهون  بظهور تقنية الفيزر التي حلت مشكلة علاج السمنة البسيطة بشكل سهل، وبنتيجة جيدة، وبدون جراحة، وبدون الانقطاع عن العمل.

 

وتابع أحمد السبكي خلال لقائه مع برنامج "طبيب البلد" المُذاع على فضائية "صدى البلد"، أن الشخص الذي يُعاني من السمنة الموضوعية، يرى أن حالته لا تستدعي إجراء جراحة السمنة، مشيرًا إلى أن علاج السمنة البسيطة أمر ممكن بدون جراحات تستدعي الجلوس فترة طويلة بعد العملية في المستشفى.

 

ونوه استشاري جراحات السمنة أن عمليات السمنة أثبتت نجاحها بقوة في علاج مرض السكر، لافتًا إلى أنه بدأ يظهر التأثير القوي لجراحات السمنة على العلاج من السكر، وبالتحديد عملية التحويل المصغر للمعدة.

 

وأضاف أحمد السبكي استشاري جراحات السمنة أن أن عودة البنكرياس للعمل بشكل طبيعي بعد عملية تحويل المسار، يضمن لمريض السكر التوقف عن تناول الأنسولين والعودة للحياة بشكل طبيعي تمامًا، حيث يختفي المرض تمامًا بعد نجاح العملية، وهناك مئات الآلاف من الحالات التي أثبتت نجاح عمليات السمنة في تعافي مرضى السكر بشكل تام ونهائي.

 

استشاري جراحات السمنة طفرة عمليات التجميل شفط الدهون تقنية الفيزر اخبار التوك شو

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