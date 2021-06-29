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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

برلمان

برلماني : الرئيس حقق معجزات وليست إنجازات وقاد سفينة الوطن لبر الأمان

الرئيس السيسي
الرئيس السيسي

أكد النائب علاء حمدي قريطم عضو مجلس النواب، أن الإنجازات التى قام بها الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال الـ 7 سنوات لم تتحقق منذ 30 عاما ،وبالتالى فإنه حقق معجزات وليست إنجازات.


وقال قريطم فى تصريحات للمحررين البرلمانيين، بمناسبة الاحتفالات بذكرى بثورة 30 يونيو،ان الجميع يعلم ما حدث في الثورة العظيمة التي انتصرت فيها الإرادة المصرية لتعود مصر وتسترد الهوية المصرية التي كادت الجماعة أن تطمسها،مؤكدا ان الرئيس عبد الفتاح السيسي قائد عظيم استطاع ان ينهض بالدولة المصرية خلال 7 سنوات عل كافة الاصعدة السياسية والاقتصادية والاجتماعية ، واقامة المشروعات القومية العملاقة والاهتمام بالصناعة وبرجال الاعمال وتشغيل المصانع المتعثرة والمتوقفة عن الانتاج .


ووجه النائب علاء قريطم التحية والتقدير للرئيس عبد الفتاح  السيسي،بمناسبة الاحتفال بذكري ثورة 30 يونيه ،قائلا: "إننا فخورين بوجود رئيس مصر وما حققه للوطن فكل الدعم لقائد سفينة الوطن العظيم".
 

ولفت قريطم، إلى أن ثورة 30 يونيو هيأت لمصر التحول لدولة حديثة وجمهورية جديدة بفضل معركة البناء التنمية التي يقودها الرئيس عبد الفتاح السيسي،في كافة المجالات والمشروعات القومية الكبرى التي تم تنفيذها خلال السنوات السبع الماضية والتي لم تشهدها مصر في منذ 30 عاما .

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