وزير الخارجية الجزائري يشارك في اجتماع وزراء خارجية مجموعة العشرين بإيطاليا

شارك وزير الخارجية الجزائري، صبري بوقدوم، اليوم الثلاثاء، بدعوة من نظيره الإيطالي، لويجي دي مايو، في اجتماع وزراء خارجية مجموعة العشرين.



وبحسب بيان لوزارة الشؤون الخارجية الجزائرية فإن الاجتماع سيناقش موضوعات تتعلق بتعزيز النظام الدولي المتعدد الأطراف والحوكمة العالمية والأمن الغذائي، فضلاً عن التنمية المستدامة والعمل الانساني خاصة في القارة الإفريقية، أخذًا بعين الاعتبار التحديات الجمة التي تفرضها جائحة "كورونا" على جميع دول العالم.



وسيعرض الوزير بوقدوم، مواقف الجزائر فيما يخص هذه المسائل وجهودها الرامية لتخفيف وطأة الجائحة وتجاوز آثارها على الصعيدين الاقليمي والدولي، عبر اضفاء ديناميكية ونجاح أكبر على نشاط المؤسسات الدولية للتعاون المشترك.



كما سيعقد وزير الخارجية الجزائري، على هامش هذا الاجتماع لقاءات ثنائية مع العديد من نظرائه المشاركين؛ لبحث العلاقات الثنائية والمسائل الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.