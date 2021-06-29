الغضبان: تشغيل مطار بورسعيد في 17 يوليو المقبل

استقبل اللواء عادل الغضبان ، محافظ بورسعيد ، اليوم الثلاثاء ، خلال لقاء موسع ، ممثلى الشركات السياحية بمحافظات بورسعيد و دمياط والدقهلية والإسماعيلية ، بحضور الدكتور جورج بولس رئيس مجلس إدارة شركة تى شورى تورز، والمهندس عمرو عثمان، نائب المحافظ، وعلا نصر، مدير عام مكتب السياحة والآثار بمحافظة بورسعيد، للكشف عن تفاصيل وإجراءات بدء تشغيل مطار بورسعيد ، بالتعاون مع شركات "تى شورى تورز " السياحية.

وأعلن “الغضبان”، تشغيل مطار بورسعيد بالتعاون مع شركة السياحة "تى شورى تورز" في 17 من يوليو المقبل، وذلك فى إطار خطة المحافظة لتنشيط رحلات السياحية الداخلية من مطار بورسعيد.

وأكد محافظ بورسعيد، أنه تم التعاون مع عدد من الشركات السياحية لتنشيط السياحة الداخلية بين بورسعيد ومدن “مرسى علم، وشرم الشيخ، وطابا”، وبأسعار مناسبة للمواطنين، تماشيا مع خطة المحافظة لوضع بورسعيد على الخريطة السياحية لتصبح فى مصاف المدن السياحية، وتماشيا مع التطور فى القطاع السياحى مؤخرا.

وأشار إلى أن إعادة تشغيل المطار خطوة هامة تحقق مطالب وتطلعات أبناء بورسعيد، قائلا "وفيت بوعدى وسيتم تشغيل المطار وجاء دوركم للحفاظ على هذا الكيان لتقديم خدمة مميزة"، موضحا أن تشغيل المطار سيحقق مصدرا وعائدا اقتصاديا كبيرا، وسيشهد إقبالا كبيرا نظرا للتعاون مع الشركات السياحية لتنشيط السياحة الداخلية ببورسعيد.

ووجه المحافظ، الشكر لوزير الطيران ووزير السياحة، على جهودهم فى دعم خطة بورسعيد لتطوير القطاع السياحى وتنشيط رحلات السياحة الداخلية، موجها بعمل جدول الخريطة السياحية فى بورسعيد ، مهنئا الشركات السياحية وأصحاب الفنادق لعودة الرواج السياحى ببورسعيد من خلال بدء تشغيل المطار .

وخلال اللقاء، كشف رئيس مجلس إدارة شركة “تى شورى تورز”، عن تفاصيل الخدمات المقدمة بالشركة، وسبل التعاون مع محافظة بورسعيد فى مجال دعم رحلات السياحة الداخلية، مؤكدا أن الشركة تعد من الشركات السياحية العالمية، وتهدف لتقديم خدمة مميزة لأبناء بورسعيد وبأسعار مناسبة.

ووجه مدير شركة "تى شورى تورز"، الشكر إلى محافظ بورسعيد على التعاون المثمر، لافتا إلى أنه سيتم التعاون مع مطار بورسعيد لتقديم خدمات للمواطنين على أعلى مستوى، وعودة الرواج السياحى الداخلى لبورسعيد عبر المطار.

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