بعد الخروج المهين من يورو2020.. إقالة فرانك دي بور من تدريب هولندا

أعلن الاتحاد الهولندي لكرة القدم، رحيل فرانك دي بور عن تدريب المنتخب الأول، بعد الخروج من بطولة كأس الأمم الأوروبية.

وأكد الاتحاد الهولندي لكرة القدم أن رحيل فرانك دي بور جاء بالتراضي بين الطرفين، بعد الفشل في بلوغ ربع نهائي بطولة كأس الأمم الأوروبية “ يورو 2020”.

وأكد فرانك دي بور أنه فضل عدم الاستمرار تحسبًا للتقييم، فهو لم ينجح في الوصول للهدف الذي وضعه الاتحاد الهولندي لكرة القدم.

وأكد نيكو جان هوجما رئيس الاتحاد الهولندي أنه كان يوجد بند في عقد دي بور يقضي ببلوغ دور ربع النهائي من بطولة اليورو من أجل استكمال مشواره مع المنتخب، وهو ما لم يتحقق، ففضل الطرفان الانفصال بشكل سريع.

وودعت هولندا بطولة كأس الأمم الأوروبية من دور الـ 16 بعد خسارتها من التشيك بهدفين دون مقابل.