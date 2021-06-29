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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

حصول مطاري طابا ومرسى مطروح على شهادة الاعتماد الصحي للسفر الآمن

المطارات المصرية
المطارات المصرية

حصل مطارى طابا ومرسى مطروح على  شهادة الاعتماد الصحي للسفر الآمن ضمن برنامج الاعتماد الصحى للمطارات (AHA) من قبل مجلس المطارات الدولى  (ACI)، ليصبح إجمالي عدد المطارات المصرية التي حصلت على شهادة الاعتماد الصحي 11 مطاراً.

 

يأتي ذلك في إطار المجهودات التي تقوم بها وزارة الطيران المدنى بالتنسيق مع الجهات المعنية بقطاعات الدولة المختلفة للتصدى لجائحة كورونا حيث كان لمصر السبق فى المشاركة ببرنامج الاعتماد الصحي للمطارات  (AHA) Airport Health Accreditation منذ انطلاقه والذي يمنح المطارات تقييم يؤكد على مدى توافق تدابيرها الصحية ضد فيروس كورونا وغيرها من الأوبئة.

 

 ومنحت شهادة الاعتماد الصحي للسفر الآمن، من قبل لـ 9 مطارات مصرية هي مطارات القاهرة و الأقصر وأسوان وبرج العرب وشرم الشيخ والغردقة وسوهاج وأسيوط ومرسى علم، بالإضافة لمطارى طابا ومرسى مطروح وبذلك تصبح مصر من أكثر الدول على مستوى  افريقيا والشرق الأوسط  في عدد المطارات الحاصلة على تلك الشهادة.

 

وتضاف شهادات الاعتماد الصحي للمطارات، إلى النجاحات التى يشهدها قطاع الطيران المدنى على مدار 7 سنوات واهتمام القيادة السياسية بهذا المرفق الوطنى الهام وحرص وزارة الطيران المدنى على اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية والوقائية لتوفير تجربة سفر آمنة للمسافرين.

 

وفى هذا السياق أكد الطيار محمد منار وزير الطيران المدنى أن حصول ١١ مطارا على شهادة الاعتماد الصحي يعد انجازاً كبيراً على المستوى الدولى والإقليمى وتأكيداً على مدى حرص قطاع الطيران على اتخاذ جميع الضوابط الوقائية  بالمطارات المصرية وعلى متن الطائرات وفقاً للتوصيات الدولية لمنع تفشي فيروس كورونا والمحافظة على سلامة وصحة المسافرين، وبما يتماشى مع المعايير العالمية وضوابط السلامة والصحة التي وضعها مجلس المطارات الدولى ومنظمة الطيران المدنى الدولى "الايكاو" .

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الاعتماد الصحي وزارة الطيران المدني شهادة الاعتماد الصحي للسفر الآمن فيروس كورونا المطارات المصرية

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