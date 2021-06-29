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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

محمود علاء يحسم قراره بشأن عرض أهلي جدة

صدى البلد

رفض محمود علاء مدافع الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك عرضا من نادي أهلي جدة السعودي للانتقال إلى صفوفه لمدة موسم على سبيل الإعارة وفضل اللاعب الاستمرار مع القلعة البيضاء.

 

وكان أهلي جدة عرض ضم اللاعب على سبيل الإعارة لمدة موسم مقابل 500 ألف دولار يحصل عليها الزمالك بخلاف ما سيحصل عليه اللاعب في الموسم الواحد.

 

ويعد محمود علاء من العناصر الأساسية في صفوف الفريق الأبيض وكان اللاعب عاد مؤخرا من الإصابة بمزق في العضلة الأمامية.

 

كارتيرون يمنح لاعبي الزمالك راحة عقب الفوز على المقاصة

 

قرر الفرنسي كارتيرون المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك منح اللاعبين راحة، اليوم،  الثلاثاء على أن يستأنف الفريق تدريباته يوم الأربعاء استعدادا لمباراة غزل المحلة المقرر لها يوم الاثنين المقبل في الجولة الثامنة والعشرين لمسابقة الدوري الممتاز.

 

وفاز الفريق الأبيض على المقاصة بهدف دون رد في المباراة التي أقيمت بينهما امس في الجولة السابعة والعشرين لمسابقة الدوري، وسجل أحمد سيد زيزو هدف المباراة الوحيد في الدقيقة الثامنة من ركلة جزاء.


رفع الفريق الأبيض رصيده إلى 61 نقطة يحتل بهم صدارة المسابقة، في حين يتوقف رصيد الفريق الفيومي عند 36 نقطة يحتل بهم المركز السابع.

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