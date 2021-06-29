محمود علاء يحسم قراره بشأن عرض أهلي جدة
رفض محمود علاء مدافع الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك عرضا من نادي أهلي جدة السعودي للانتقال إلى صفوفه لمدة موسم على سبيل الإعارة وفضل اللاعب الاستمرار مع القلعة البيضاء.
وكان أهلي جدة عرض ضم اللاعب على سبيل الإعارة لمدة موسم مقابل 500 ألف دولار يحصل عليها الزمالك بخلاف ما سيحصل عليه اللاعب في الموسم الواحد.
ويعد محمود علاء من العناصر الأساسية في صفوف الفريق الأبيض وكان اللاعب عاد مؤخرا من الإصابة بمزق في العضلة الأمامية.
كارتيرون يمنح لاعبي الزمالك راحة عقب الفوز على المقاصة
قرر الفرنسي كارتيرون المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك منح اللاعبين راحة، اليوم، الثلاثاء على أن يستأنف الفريق تدريباته يوم الأربعاء استعدادا لمباراة غزل المحلة المقرر لها يوم الاثنين المقبل في الجولة الثامنة والعشرين لمسابقة الدوري الممتاز.
وفاز الفريق الأبيض على المقاصة بهدف دون رد في المباراة التي أقيمت بينهما امس في الجولة السابعة والعشرين لمسابقة الدوري، وسجل أحمد سيد زيزو هدف المباراة الوحيد في الدقيقة الثامنة من ركلة جزاء.
رفع الفريق الأبيض رصيده إلى 61 نقطة يحتل بهم صدارة المسابقة، في حين يتوقف رصيد الفريق الفيومي عند 36 نقطة يحتل بهم المركز السابع.