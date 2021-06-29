صحة النواب تناقش تحول عيادات التأمين الصحي إلى مستشفيات

ناقشت لجنة الشئون الصحية بمجلس النواب، برئاسة الدكتور أشرف حاتم، طلب إحاطة مقدم من النائب هشام حسين بشأن تحويل عيادات التأمين الصحى بالحي السابع في مدينة ٦ أكتوبر إلى مستشفى تابعة للمجالس الطبية المتخصصة.

وأشار النائب أثناء الاجتماع إلى أنه سبق ووافق جهاز مدينة ٦ أكتوبر ومجلس الأمناء بالمدينة، على تخصيص مكان بالحى السابع ب٦ أكتوبر، لإنشاء عيادت تابعة لهيئة التأمين الصحى، لتقديم خدمة طبية لائقة للمشتركين في التأمين الصحى، ونقل عيادات التأمين الصحى الموجودة حاليا في الحى السادس والتي تعانى من ضيق مساحتها وتهالك المبنى، إلى المقر الجديد في الحى السابع، بعد تطويره، بهدف استيعاب الكثافة الكبيرة للمترددين على عيادات التأمين الصحى بأكتوبر.

وقال: بعد الانتهاء من تطوير عيادات التأمين الصحي بالحى السابع، قررت وزارة الصحة بشكل مفاجئ، الاستيلاء على مقر تلك العيادات الجديدة، من خلال طلب تخصيصها كمستشفى لجراحات اليوم الواحد تابعة للأمانة العامة للمجالس الطبية المتخصصة، وإنهاء علاقتها بالتأمين الصحي.

وأكد هشام حسين، أن القرار المفاجئ من وزيرة الصحة،ط تسبب في حالة من الارتباك، حيث طالب مدير التأمين الصحى بأكتوبر من مجلس الأمناء بجهاز ٦ أكتوبر، توفير مكان جديد للعيادات بعدما حدث من وزارة الصحة، وكان الرد أنه لايوجد مكان آخر يمكن تخصيصه كعيادات للتأمين الصحى.

واتهم هشام حسين، وزيرة الصحة بارتكاب خطأ إدارى كبير، بقرار تحويل عيادات مخصصة للتأمين الصحى، إلى الأمانة العامة للمجالس الطبية المتخصصة، ما يعنى تحويل عيادات تقدم خدمة طبية لائقة للمشتركين في التأمين الصحى من الموظفين والبسطاء، إلى مستشفي لجراحات اليوم الواحد التي تقدم خدمة بشكل اقتصادى أو استثمارى.



وطالب هشام حسين، بالإبقاء على عيادات التأمين الصحى في الحى السابع بأكتوبر، كعيادات تأمين صحى، حتى تتمكن من تقديم خدمة طبية لائقة واستيعاب الزيادة في أعداد المشتركين من الموظفين.

من جانبه نفى الدكتور محمد ضاحي، رئيس الهيئة العامة للتأمين الصحي، صدور أي قرار من وزيرة الصحة في هذا الشأن، موضحا أن مثل هذه القرارات لا تصدر إلا من خلال رئيس مجلس الوزراء.

وأكد رئيس هيئة التأمين الصحي، أن مركز ٦ أكتوبر بالحي السابع تم تطويره ليحتوي على ٢٤ عيادة متخصصة، ووحدة غسيل كلوي، وجراحات "عمليات بسيطة"، وعلاج طبيعي، ومناظير الجهاز الهضمي.

وأكد أنه سيتم الافتتاح في شهر أغسطس المقبل، مشيرا إلى أن مجلس أمناء مدينة ٦ أكتوبر كان في زيارة للمركز هذا الأسبوع وفي نهاية شهر أغسطس سيتم الافتتاح، مؤكدا أنه ما زال تابعا لهيئة التأمين الصحي.

من جانبه أكد الدكتور أشرف حاتم، رئيس لجنة الشئون الصحية بمجلس النواب، أن وفد من اللجنة ستشارك في افتتاح المركز.