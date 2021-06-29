عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

محافظة الجيزة تستجيب لشكوى مواطن وتزيل شادر بيع أضاحي بشارع لاشين .. شاهد

شادر بيع أضاحي
شادر بيع أضاحي

تلقت محافظة الجيزة، عددا من شكاوى المواطنين عبر الصفحة الرسمية لمحافظة الجيزة،علي موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك، وذلك في ضوء توجيهات اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة بالتعامل مع كافة الشكاوي الواردة عبر مواقع التواصل الاجتماعي وحل شكاوي المواطنين .


ووجه محافظ الجيزة، حي الهرم بسرعة التعامل مع الشكوى الواردة من مواطن بشان وجود شادر لبيع المواشي أمام شارع الدكتور لاشين بالمريوطية بحي الهرم.

 

وتم على الفور التوجه نحو المنطقة محل الشكوي وازالة الشادر المقام بالمخالفة واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالف وجاري المتابعة للمنطقة دوريا لضمان عدم تكرار المخالفة.

 

كما تمكنت محافظة الجيزة بالاشتراك مع مديرية الطب البيطري ومباحث التموين من ضبط 13 طن لحوم ومصنعاتها ودوبريهات حيوانية وكبدة ومقطعات دواجن ودهون حيوانية فاسدة وغير صالحة للاستهلاك الآدمي ولحوم مذبوحة خارج المجازر . 

 

ومن جانبه قال اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة ان المضبوطات جاءت من خلال حملات تم تنفيذها على ثلاجات حفظ اللحوم وأماكن التخزين ومحال الجزارة وبيع المجمدات قبل طرحها بالأسواق للمواطنين بأحياء الوراق وجنوب الجيزة ومدينتي الحوامدية وأكتوبر مشيراً ان الحملات تأتي استكمالًا للمجهودات التي تشنها المحافظة لتحقيق الدور الرقابي للتأكّد من جودة وسلامة الأطعمة والأغذية المقدمة للمواطنين ومواجهة جشع بعض التجار من تحقيق مكاسب مادية على حساب أمن وسلامة المواطنين .

ووجه المحافظ مدير مديرية الطب البيطري بالتنسيق مع رؤساء الأحياء والمراكز ومباحث التموين بمواصلة الحملات التفتيشية على الأسواق والمحال والمطاعم والمنشآت للتأكّد من جودة وسلامة الأطعمة المقدمة للمواطنين إضافة إلى التصدي لأي مخالفة بكل حزم وتحرير المحاضر اللازمة للمخالفين واتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم.

مصنفات لحوم وكبدة فاسدة 

من جانبه أكّد الدكتور أشرف إسماعيل مدير مديرية الطب البيطري أن المضبوطات قد شملت٣ طن دوبريهات حيوانية فاسدة لدى مكان تخزين بالمنيب و٣ طن كبدة مستوردة فاسدة لدى ثلاجه حفظ لحوم بالحوامدية و٣ طن دواجن فاسدة لدي مجزر دواجن بالحوامدية و ٢ طن لحوم ومتقطعاتها ومصنعاتها  فاسدة لدى مصنع بأكتوبر و ١.٧ طن مصنعات دواجن وهياكل لدى مصنع بأكتوبر وجميع المضبوطات فاسدة وغير صالحة للأستخدام الادمي بالإضافة الى ضبط ٤٤ك لحوم مذبوحة خارج المجازر لدى محال بالوراق وقد تمّ التحفظ على الكميات المضبوطة وتحرير المحاضر اللازمة للمخالفين وإتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم .

WhatsApp Image 2021-06-29 at 4.28.19 PM
WhatsApp Image 2021-06-29 at 4.28.19 PM
WhatsApp Image 2021-06-29 at 4.28.21 PM (1)
WhatsApp Image 2021-06-29 at 4.28.21 PM (1)
WhatsApp Image 2021-06-29 at 4.28.21 PM
WhatsApp Image 2021-06-29 at 4.28.21 PM
WhatsApp Image 2021-06-29 at 4.28.22 PM (1)
WhatsApp Image 2021-06-29 at 4.28.22 PM (1)
WhatsApp Image 2021-06-29 at 4.28.22 PM (2)
WhatsApp Image 2021-06-29 at 4.28.22 PM (2)
WhatsApp Image 2021-06-29 at 4.28.22 PM
WhatsApp Image 2021-06-29 at 4.28.22 PM
WhatsApp Image 2021-06-29 at 4.28.23 PM (1)
WhatsApp Image 2021-06-29 at 4.28.23 PM (1)
WhatsApp Image 2021-06-29 at 4.28.23 PM (2)
WhatsApp Image 2021-06-29 at 4.28.23 PM (2)
WhatsApp Image 2021-06-29 at 4.28.23 PM
WhatsApp Image 2021-06-29 at 4.28.23 PM
محافظة الجيزة اخبار محافظة الجيزة محافظ الجيزة شادر لبيع المواشي اخبار المحافظات

موضوعات متعلقة

محافظ الجيزة يهنئ الرئيس السيسي بذكرى ثورة 30 يونيو

غلق 5 مقاهي تقدم الشيشة للمواطنين بـأوسيم في الجيزة .. شاهد

ترشيحاتنا

المانيا بالقوة الضاربة أمام إنجلترا في يورو 2020

أمريكا تهدد إثيوبيا وإريتريا بشأن الأعمال العدائية في إقليم تيجراي

رسميا .. إقالة أروابارينا المدير الفني لـ بيراميدز

صحة النواب تطالب بتعديل تشربعات التراخيص الطبية

أثارت غضب كثيرين .. هجوم حاد على عروس بعد تركها هذه الرسالة

حصول مطاري طابا ومرسى مطروح على شهادة الاعتماد الصحي للسفر الآمن

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

توفي منذ يومين.. لماذا أجلت عائلة أنسي ساويرس إعلان خبر الوفاة؟.. تفاصيل

تاكيس جونيس يقترب من تدريب بيراميدز خلفا لـ أروابارينا

تجديد حبس علا القرضاوي 45 يوما على ذمة التحقيقات

مفاجأة مدوية حول أزمة مشاركة لاعبي الأهلي في أولمبياد طوكيو

حسن راتب فى التحقيقات : معرفش حاجة عن التنقيب عن الآثار ولم أمول أحدا

الناس عارفة شغلتك الحقيقية.. حسام حبيب يتهم نضال الأحمدية بإدارة شبكة مشبوهة

مصير الأهلي.. حالة واحدة تحسم تأهل الوداد لنهائي أفريقيا بدلا من كايزر تشيفز

وزير النقل يشدد على منع دخول أي راكب لمحطة القطار بدون تذكرة

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

دب الماء أقوى مخلوق على الأرض.. طوله 1 مللي ويمكنه العيش في الفضاء|فيديو

7 آلاف سنة.. اكتشاف أثري داخل كهف في السعودية |صور

افتتاح السفارة الإسرائيلية في الإمارات.. صور

فوائد كثرة شرب الماء للجسم وعلامات تدل أنك تفقدها

فيديو

فيديوجراف.. رد حسام حبيب وشيرين عبد الوهاب على التسجيل الصوتي المسرب

أول رادار مصري| القوات المسلحة تستعرض إمكانيات الدفاع الجوي بمناسبة عيدها

قائد قوات الدفاع الجوي: مستعدون لمواجهة أي تهديدات لحماية أمن مصر القومي

الفن الأصيل.. دعم الفنانين لـ شيرين عبد الوهاب

المزيد

ساحة رأي

رانيا الفولي تكتب: «سقوط حنين» (1)

د. علاء الشال يكتب: المجالس بالأمانات

محمد أبوزيد محمد يكتب: بين فستان ونقاب.. يا قلب لا تحزن !

د. خالد بارود يكتب: مصر الجديدة بعيون فلسطينية

أحمد فهيم يكتب: «جاويش»

نرمين الشال تكتب: حنين ومودة.. واستهداف الصغار

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد نوار

حَسْبُنَا مَا وَجَدْنَا عَلَيْهِ آبَاءَنَا

هويدا دويدار

انتهاك منصات التواصل للقيم المجتمعية

د. جهاد عودة

«حروب بر مصر 2021»: صراع البلوكتشان الدولى

ريهام مازن

تجريم الختان.. انتصار للمرأة المصرية

حسين متولى

إسكان النقابات

مجدي أبوزيد

أنقذوا المعاهد العليا الخاصة من الإغلاق

إبراهيم شعبان

100 عام.. لماذا تخلفت الدول العربية؟

د.مجدي بدران

الخيار فاكهة ترفع المناعة

اﻟﻤﺰﻳﺪ