رحيل الفنانة دلندة عبدو بعد صراع مع المرض ..تعرف على أشهر أعمالها

نعت الفنانة درة عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الإجتماعى فيسبوك ، زميلتها الفنانة التونسية دلندة عبدو عقب وفاتها .

ونشرت درة صورة للفنانة الراحلة دلندة عبدو ، وعلقت عليها : “ فقدنا اليوم فنانة تونسية قديرة من طراز خاص أعطت عمرها كله لفنها فتركت تراثا فنيا كبيرا وسكنت في ذكريات طفولتنا رحم الله الكبيرة دلندة عبدو وأسكنها فسيح جنّاته”.

فقدت الساحة الفنية التونسية، صباح اليوم، الفنانة دلندة عبدو التي وافتها المنية بعد صراع طويل مع المرض عن عمر 93 عاماً.

مشوار فني حافل :

ولدت الفنانة الراحلة دلندة عبدو يوم 2 ديسمبر 1928 في نهج تربة الباي بتونس العاصمة .



قدمت دلندة عبدو مسيرة حافلة بالأعمال الفنية التلفزيونية والمسرحية والسينمائية، وعُرفت من خلال الأدوار التي قدّمتها في "محلّ شاهد" و"حكايات العروي" و"عصفور وجريدة" مع المرحوم نور الدين القصباوي.



ولدت الفنانة الراحلة دلندة عبدو عام 1928، وخاضت على امتداد حياتها تجربة طويلة في المسرح والتمثيل التلفزيوني والسينمائي.

وتعرّف التونسيون إلى الراحلة دلندة عبدو منذ سبعينيات القرن الماضي، من خلال مشاركتها في العديد من الأعمال الفنية، بداية من السلسلة الهزلية "أمي تراكي"، وحكايات عبدالعزيز العروي، فضلا عن مشاركتها في الدراما التونسية، ومنها مسلسلات "الدوّار"، و"الخطّاب على الباب"، و"عنبر الليل"، و"شوفلي حلّ"، و"نسيبتي العزيزة