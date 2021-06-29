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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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توك شو

الجميع لاحظ الفرق.. خبيرة تجميل: كريم بينكي يمد البشرة بالفيتامينات والترطيب ..فيديو

الدكتورة دينا أبو
الدكتورة دينا أبو السعود، خبيرة تجميل

قالت الدكتورة دينا أبو السعود، خبيرة تجميل، إن كريم “بينكى” يمد البشرة بالفيتامينات والترطيب، لأن الوجه يحتاج للمياه، مضيفة أن الكريم يعمل على إنتاج الكولاجين بطريقة طبيعية والمحافظة على الجلد من الشيخوخة، لافتة إلى أن جميع من يستخدمه يثني عليه.

 

وأضافت “أبو السعود”، خلال لقائها ببرنامج "طبيب البلد" المُذاع على فضائية "صدى البلد"، أن كريم بينكي يناسب جميع أنواع البشرة، موضحة أن ردود الأفعال رائعة، وتزيد مع الوقت نتيجة انتشاره بشكل كبير بين السيدات.

 

ونوهت خبيرة تجميل، بأن كريم “بينكي” يعمل على تقليل التهابات البشرة خاصة الحساسة، موضحة أن كريم بينكي يعالج التجاعيد السطحية للبشرة.

 

وأشارت دينا أبو السعود إلى أن كريم بينكي يحتوي على فيتامينات منها: "B" و"A" ،و"C" الذي يعمل على تجديد الخلايا الميتة، ويحفز البشرة على إنتاج الكولاجين.

 

ولفتت خبيرة تجميل إلى أن كريم "بينكي" مناسب أيضاً للبشرة الحساسة "الدهنية"، لأنه يحتوى على معدن الزنك، مشيرة إلى أنه ليس لاستخدام الوجه فقط، ولكن لجميع أنحاء الجسم التي تظهر بها بقع في أماكن متفرقة أيضاً.

 

 

خبيرة تجميل كريم بينكي الكولاجين الخلايا الميتة اخبار التوك شو

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