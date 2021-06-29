عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

بطلات "وادي دجلة" يتوجن ببطولة الجمهورية لكرة الطائرة تحت 14 سنة

صدى البلد

تكليلًا لجهود الإدارة في توفير كافة مقومات النجاح، فازت بطلات نادي وادى دجلة ببطولة الجمهورية للكرة الطائرة تحت 14 سنة ناشئات، والتي أقيمت خلال الفترة من 24-26 يونيو الجاري، بعد تحقيقهن الفوز في جميع مبارياتهم بالدور النهائي على ناشئات الأندية الأخرى ليحصدن البطولة بسجل خال من الهزائم، ويواصل الفريق تحقيق إنجازاته المتميزة بقيادة الكابتن هاني مصيلحي رئيس الجهاز الفني.

 بطلات الكرة الطائرة 


يضم فريق نادي وادى دجلة الفائز ببطولة الجمهورية للكرة الطائرة تحت 14 سنة ناشئات كل من البطلات : تسنيم محمد، هيا حسام، رؤى أحمد، جنى إسلام ، فرح الجندي، ماريا رامي، هنا محمد، نور وليد، مريهان محمد، سهيلة محمد، فرح أحمد، نيجار إسماعيل، ميرنا حسام، سلمى محمد، جنى بهي، ريناد حاتم.

txt

الأهلي يريد لورش.. موسيماني: سأتصل بـ الخطيب في هذه الحالة


ويقود الجهاز الفني لفريق نادي وادى دجلة للكرة الطائرة تحت 14 سنة الكابتن هاني مصيلحي رئيس الجهاز الفني، ويعاونه كلا من ياسر عبد الهادي، أحمد عبد العظيم، والكابتن  مي حسني محلل أداء، الدكتورة ميرا جورج طبيب الفريق.

جاء ذلك استمرارًا لمسيرة إنجازات نادي وادى دجلة بجميع الألعاب الرياضية، وفوز أبطال النادي بالعديد من البطولات المحلية والدولية والتتويج بالمئات من الميداليات المتنوعة بمختلف المنافسات، والاستحواذ على المراكز الأولى بالتصنيفات المحلية، تتويجًا لجهود إدارة أندية وادى دجلة في توفير كافة المقومات الفنية والإدارية لإعداد أبطال رياضيين وتطوير مستوى الرياضة في مصر.

وادي دجلة بطولة الجمهورية الكرة الطائرة نادي وادي دجلة مصر طائرة

موضوعات متعلقة

برلماني : الرئيس حقق معجزات وليست إنجازات وقاد سفينة الوطن لبر الأمان

بعد الخروج المهين من يورو2020.. إقالة فرانك دي بور من تدريب هولندا

ترشيحاتنا

حادث عسكري خطير.. صدام جديد بين روسيا ودولة أوروبية في البحر الأسود

بعد هاشتاج إلغاء تيك توك..أفضل طريقة للتخلص من مخاطر التطبيق المثير للجدل

سعر الدولار والعملات الأجنبية والعربية اليوم الثلاثاء 29 -6- 2021

دراسة: مرضى فيروس كورونا أكثر عرضة للإصابة بشلل الوجه ممن تلقوا اللقاح

المانيا بالقوة الضاربة أمام إنجلترا في يورو 2020

أمريكا تهدد إثيوبيا وإريتريا بشأن الأعمال العدائية في إقليم تيجراي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

توفي منذ يومين.. لماذا أجلت عائلة أنسي ساويرس إعلان خبر الوفاة؟.. تفاصيل

تاكيس جونيس يقترب من تدريب بيراميدز خلفا لـ أروابارينا

تجديد حبس علا القرضاوي 45 يوما على ذمة التحقيقات

مفاجأة مدوية حول أزمة مشاركة لاعبي الأهلي في أولمبياد طوكيو

حسن راتب فى التحقيقات : معرفش حاجة عن التنقيب عن الآثار ولم أمول أحدا

الناس عارفة شغلتك الحقيقية.. حسام حبيب يتهم نضال الأحمدية بإدارة شبكة مشبوهة

مصير الأهلي.. حالة واحدة تحسم تأهل الوداد لنهائي أفريقيا بدلا من كايزر تشيفز

وزير النقل يشدد على منع دخول أي راكب لمحطة القطار بدون تذكرة

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

دب الماء أقوى مخلوق على الأرض.. طوله 1 مللي ويمكنه العيش في الفضاء|فيديو

7 آلاف سنة.. اكتشاف أثري داخل كهف في السعودية |صور

افتتاح السفارة الإسرائيلية في الإمارات.. صور

فوائد كثرة شرب الماء للجسم وعلامات تدل أنك تفقدها

فيديو

فيديوجراف.. رد حسام حبيب وشيرين عبد الوهاب على التسجيل الصوتي المسرب

أول رادار مصري| القوات المسلحة تستعرض إمكانيات الدفاع الجوي بمناسبة عيدها

قائد قوات الدفاع الجوي: مستعدون لمواجهة أي تهديدات لحماية أمن مصر القومي

الفن الأصيل.. دعم الفنانين لـ شيرين عبد الوهاب

المزيد

ساحة رأي

رانيا الفولي تكتب: «سقوط حنين» (1)

د. علاء الشال يكتب: المجالس بالأمانات

محمد أبوزيد محمد يكتب: بين فستان ونقاب.. يا قلب لا تحزن !

د. خالد بارود يكتب: مصر الجديدة بعيون فلسطينية

أحمد فهيم يكتب: «جاويش»

نرمين الشال تكتب: حنين ومودة.. واستهداف الصغار

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد نوار

حَسْبُنَا مَا وَجَدْنَا عَلَيْهِ آبَاءَنَا

هويدا دويدار

انتهاك منصات التواصل للقيم المجتمعية

د. جهاد عودة

«حروب بر مصر 2021»: صراع البلوكتشان الدولى

ريهام مازن

تجريم الختان.. انتصار للمرأة المصرية

حسين متولى

إسكان النقابات

مجدي أبوزيد

أنقذوا المعاهد العليا الخاصة من الإغلاق

إبراهيم شعبان

100 عام.. لماذا تخلفت الدول العربية؟

د.مجدي بدران

الخيار فاكهة ترفع المناعة

اﻟﻤﺰﻳﺪ