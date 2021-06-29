حسام حبيب يقاطع أبوه..تطورات جديدة في أزمة التسجيل المسيئ لوالد زوج شيرين

عرضت قناة العربية فيديو للفنان المصري حسام حبيب الذي فجر فيه مفاجأه حول التسجيل الصوتي المنسوب لوالده ، مؤكدا صحته ومعلنا مقاطعته له بسبب التسجيل الصوتي الذي تم تسريبه.

وأضاف الفيديو أن الفنان حسام حبيب أكد علي انه لم يعد لديه ثقة في الناس المتواجدين حوله حتى أقرب الناس إليه .

وأوضح الفيديو أن تصريحات حبيب جاءت بعد ساعات قليلة من رد شيرين الذى نفت فيه صحة الاشاعات وبرأت زوجها من الاتهامات .

وتابع الفيديو أن والد حبيب أنكر صحة التسجيلات ووصفها بـ" المفبركة " ، والتي تكشف تخطيط زوج شيرين للاستيلاء على أموالها وأن حسام سيتزوج قريبا من اجل الانجاب .



وشن حسام حبيب هجوما حادا على الإعلامية اللبنانية نضال الأحمدية التي نشر موقعها تسجيلات منسوبة لوالده يزعم فيه تآمر “حسام” على زوجته الفنانة شيرين عبد الوهاب.



ونشر حسام حبيب فيديو جديد له على حسابه بموقع التواصل الاجتماعي “انستجرام”، وعلق عليه قائلا:" رد بسيط على الشر"، وأذاع فيه تصريحات إعلامية بصوت نضال الأحمدية تقول فيها إن تسجيلات والده نتاج عمل استقصائي استمر على مدار 6 أشهر.

واتهم حسام حبيب نضال الأحمدية بإدارة شبكة مشبوهة تستهدف المشاهير، وتبحث عن الفضائح، ردا على تصريحها بأن الفتاة التي ظهر صوتها في التسجيلات ليست مذيعة أو صحفية.

ووجه حسام حبيب رسالة إلى نضال الأحمدية قائلا:" أي عمل استقصائي يسمحلك تخترقي حياة ناس وتبعتي واحدة وانتي بتقولي إنها مش مذيعة أو صحفية.. طبعا دي واحدة من الشبكة اللي انتي بتديريها".



واستطرد حسام حبيب:" الناس كلها عارفة شغلتك الحقيقية ايه .. واللي انتي بعتاها دي فرد من أفراد الشبكة المعروفة".

وطالب حسام حبيب نضال الأحمدية بإثبات إنها ليست صاحبة الصوت الذي ظهر في الفيديو وهددها قائلا:" هتدفعي تمنه كبير"، ووجه لها رسالة قائلا:" ربنا يهديكي".

كما نشر حسام حبيب فيديو له مع زوجته شيرين عبد الوهاب يطمئن فيه الجمهور عليها ويدافع فيه عن الاتهامات التي وجهت له خلال اليومين الماضيين بسبب تسريبات لوالده.

وقال حسام حبيب إنه لا يدير أعمال شيرين عبد الوهاب، وهي لا تحتاج وصاية من أحد، موضحا أن والدته انفصلت عن والده منذ 30 عاما، لكنه يصر على إلحاق الأذى بهم

