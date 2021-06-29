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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

وزير الخارجية السعودي يلتقي بنظيريه الأمريكي والفرنسي في إيطاليا

فيصل بن فرحان وأنتوني
فيصل بن فرحان وأنتوني بلينكن وجان إيف لودريان

عقد وزير الخارجية السعودي، فيصل بن فرحان، اليوم الثلاثاء، لقاء مع نظيريه الأمريكي، أنتوني بلينكن، والفرنسي، جان إيف لودريان، على هامش اجتماع وزراء الخارجية والتنمية لدول مجموعة العشرين.

وقالت الخارجية السعودية في بيان، إنه"جرى خلال اللقاء استعراض أبرز المواضيع المطروحة في اجتماع وزراء خارجية دول مجموعة العشرين".

وأضاف وزير الخارجية السعودي "كما ناقش اللقاء بحث تعزيز التنسيق بين المملكة العربية السعودية والولايات المتحدة الأمريكية وجمهورية فرنسا في كافة الملفات ذات الاهتمام المشترك".

وأوضح الخارجية السعودية أن اللقاء تناول تعزيز التعاون في كافة المجالات بين الولايات المتحدة وفرنسا والسعودية، بالإضافة إلى مناقشة آخر المستجدات على الساحتين الإقليمية والدولية.

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