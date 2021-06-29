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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

رغم تبقي 4 مواسم له .. برشلونة يعلن فسخ عقد لاعبه البرازيلي

صدى البلد

أعلن  نادي برشلونة الإسباني، فسخ تعاقده مع البرازيلي  ماتيوس فيرنانديز، لاعب وسط الفريق، رغم تبقي 4 مواسم في عقده.

 

وقال نادي برشلونة في بيان عبر موقعه الرسمي:" أبلغ  مجلس إدارة برشلونة اللاعب البرازيلي ماتيوس فرنانديز، أن النادي لم يعد بحاجة إلى خدماته، رغم امتداد عقده حتى يونيو 2025".

 

كان ماتيوس فيرنانديز، انضم إلى برشلونة في فترة الانتقالات الشتوية 2020، لكنه قضى ما تبقى من الموسم على سبيل الإعارة إلى بلد الوليد ثم انضم إلى فريق برشلونة الأول في فترة ما قبل الموسم 2020/21.

 

ولم ينجح ماتيوس فيرنانديز في حجز مكان أساسي في تشكيلة فريق برشلونة، بسبب عدم افتناع رونالد كومان المدير الفني للبلوجرانا، بقدراته.

 

برشلونة يقترب من تجديد عقد ليونيل ميسي:
 

في سياق آخر، كشفت تقارير صحفية عن اقتراب تجديد عقد الأرجنتيني ليونيل ميسي قائد وأسطورة برشلونة مع الفريق الكتالوني، ليستمر بين أسوار "كامب نو" حتى عام 2023.

 

ووفقا لفابريزيو رومانو صحفي "سكاي سبورتس"، فإن ليونيل ميسي سيمدد عقده مع برشلونة حتى يونيو 2023، مضيفا أنه لا يوجد شك لدى جميع الأطراف المعنية بشأن هذا الأمر.

 

وأضاف أنه لا تزال هناك بعض البنود التي يجب تعديلها في هيكل العقد، وهو ما يؤخر الإعلان الرسمي عن تجديد عقد ميسي، مؤكدا أنها مجرد مسألة وقت.

 

وينتهي عقد ليونيل ميسي، في 30 يونيو الجاري، ويتواجد اللاعب حاليا، مع منتخب الأرجنتين لخوض بطولة كوبا أمريكا.

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